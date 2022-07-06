ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мемфис ДепайВ ожидании ЧМ-2022. «Оранжевое» проклятье финалов Усман Дембеле Дембеле и еще десять главных свободных агентов этого лета Мохамед Салах и Юрген Клопп Безотказная машина. Клопп и «Ливерпуль» сделали ставку на Салаха
  • 23:20
    • Надаль пробился в четвертьфинал Уимблдона
  • 22:36
    • ЦСКА проиграл «Нижнему Новгороду» в матче «Кубка Матч Премьер»
  • 21:35
    • ESPN: МЮ готов отпустить Роналду, но не в клуб АПЛ
  • 16:55
    • «Челси» имеет надежду подписать Криштиану Роналду
  • 16:37
    • «Ювентус» хочет подписать Арнаутовича, «Болонья» просит за него 15 млн евро
  • 16:25
    • Агент Языджи: Сейчас Юсуф начал тренироваться с «Лиллем»
  • 16:11
    • Виктор Мозес вернулся в расположение «Спартака» и приступает к работе с командой
    Все новости спорта

    Забивать будут все?!

    «Чжэцзян Профешионал» — «Далянь Про». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, чемпионат Китая, 6 июля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Китая Прогнозы на Суперлигу Китая
    Прогноз и ставки на «Чжэцзян Профешионал» — «Далянь Про»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Чжэцзян Профешионал»
    «Чжэцзян Профешионал» сыграет на своем поле с «Далянь Про» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:30 мск. «Чжэцзян Профешионал» — «Далянь Про»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Китай. Суперлига 06 Июля 2022 года
    Zhejiang Professional
  • Китай. Суперлига
    •  Zhejiang Professional 13:30 Далянь Про Далянь Про
  • Китай. Суперлига
    •

    «Чжэцзян Профешионал»

    Эта команда обитает в нижней части турнирной таблицы. «Чжэцзян Профешионал» оккупировал 13 место.

    А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 8 матчах забито только 9 мячей.

    В минувшем туре «Чжэцзян Профешионал» минимально уступил «Хэнань Суншань Лунмэнь», причем на нейтральном поле.

    Все прогнозы на футбол

    Матчи против «Далянь Про» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из пяти последних очных поединков «Чжэцзян Профешионал» добыл одну победу при четырех ничьих.

    «Далянь Про»

    Эта команда сейчас ходит в середняках лиги. Текущая турнирная ситуация не удовлетворяет амбиции, ведь 11 место — явно не предел возможностей команды.

    «Далянь Про» забивает и пропускает с одинаковой частотой. В 8 матчах команда отличилась и пропустила по 11 раз.

  • Дембеле и еще десять главных свободных агентов этого лета
  • 11 известных футболистов, оставшихся без команды
  • Сегодня

    • В минувшем туре «Далянь Про» добыл один зачетный балл. Дома команда расписала мировую с «Чанчунь Ятай» (2:2).

    Наверняка в этом поединке гости будут действовать вторым номером. И свой шанс у ворот соперника команда найти может.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Чжэцзян Профешионал» за 1.89, на ничью за 3.72, а на «Далянь Про» — за 4.02.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Хозяева постараются улучшить свою атакующую статистику.

    «Далянь Про» довольно неплохо атакует.

    Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.95
  • Прогноз на матч Арсенал Саранди — Эстудиантес
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Альдосиви — Росарио Сентраль
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюэллс Олд Бойс — Патронато
  • Футбол
  • Завтра в 01:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Орландо — ДС Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Брагантино — Ботафого
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Колорадо — Остин
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.62
  • Прогноз на матч Даллас — Интер Майами
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  2.46
  • Прогноз на матч Лос-Анжелес Гэлакси — Монреаль
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Гоффен — Норри
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Джокович — Синнер
  • Теннис
  • Завтра в 13:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Ульсан Хендай — Канвон
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Динамо — Рубин
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Пюник — ЧФР Клуж
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Сент-Джозефс — Ларн
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Чжэцзян Профешионал» — «Далянь Про»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Забивать будут все?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры