«Чжэцзян Профешионал» сыграет на своем поле с «Далянь Про» в рамках 9-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 6 июля, начало — в 13:30 мск. «Чжэцзян Профешионал» — «Далянь Про»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Чжэцзян Профешионал»

Эта команда обитает в нижней части турнирной таблицы. «Чжэцзян Профешионал» оккупировал 13 место.

А вот с реализацией у команды имеются проблемы. В 8 матчах забито только 9 мячей.

В минувшем туре «Чжэцзян Профешионал» минимально уступил «Хэнань Суншань Лунмэнь», причем на нейтральном поле.

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Матчи против «Далянь Про» для команды традиционно складываются относительно успешно. Из пяти последних очных поединков «Чжэцзян Профешионал» добыл одну победу при четырех ничьих.

«Далянь Про»

Эта команда сейчас ходит в середняках лиги. Текущая турнирная ситуация не удовлетворяет амбиции, ведь 11 место — явно не предел возможностей команды.

«Далянь Про» забивает и пропускает с одинаковой частотой. В 8 матчах команда отличилась и пропустила по 11 раз.

В минувшем туре «Далянь Про» добыл один зачетный балл. Дома команда расписала мировую с «Чанчунь Ятай» (2:2).

Наверняка в этом поединке гости будут действовать вторым номером. И свой шанс у ворот соперника команда найти может.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Чжэцзян Профешионал» за 1.89, на ничью за 3.72, а на «Далянь Про» — за 4.02.

Хозяева постараются улучшить свою атакующую статистику .

«Далянь Про» довольно неплохо атакует.

Обе команды мотивированы улучшить свое турнирное положение. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.02.