Костанай. Центральный стадион в ожидании матча Лиги чемпионов. В среду, 6 июля, чемпион Казахстана «Тобол» примет лучшую команду Венгрии — «Ференцварош». Начало поединка в 17:00 по мск. «Тобол» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тобол»

«Комбайнёры» — действующие чемпионы Казахстана. Сезон-2021 выиграли с преимуществом в 4 очка. Главным конкурентом «Тобола» была столичная команда «Астана».

Год 22-й. Розыгрыш чемпионата — в самом разгаре. Уже сыгран 16-й тур. Футболисты «Тобола» в гостях потеряли 2 важных очка. Ничья против клуба «Арыс» (2:2). Сейчас костанайцы идут в лиге на 3-м месте и отстают от лидеров — «Астаны» и «Актобе» на 2 и 1 очко соответственно.

Коэффициенты матча Тобол — Ференцварош 1 4.00 X 3.60 2 1.90 Ставка

Прошлый сезон «Тобол» провёл в Лиге конференций. Дальше 3-го раунда квалификации команда не прошла. После победы над «Хайдуком» из Хорватии (4:3 — победу вырвали в дополнительное время) — последовало разгромное поражение от словацкой «Жилины» (0:6).

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Последнее участие «комбайнёров» в Лиге чемпионов было в далеком 2011-м. Во 2-м раунде отбора клуб споткнулся на «Словане» из Братиславы (1:3).

Интересный факт. Главный тренер «Тобола» Милан Миланович руководит командой с мая и не потерпел ни одного поражения. Эту статистику возможно, подпортит чемпион Венгрии — «Ференцварош».

«Ференцварош»

Это самая популярная команда Венгрии. С момента основания «Ференцварош» выиграл 33-е чемпионство своей страны. 30-го июля команда начнёт защиту титула. В 1-м туре в родных стенах примет «Пушкаш Академи».

Команда может похвастаться выступлением в турнирах УЕФА. В прошлом сезоне чемпионы Венгрии в квалификации Лиги чемпионов одолели «Приштину» из Косово (6:1), литовский «Жальгирис» (5:1), «Славию» из Чехии (2:1).

Клубу оставалось сделать решающий шаг в основную сетку Лиги чемпионов. Но в последней стадии отбора дорогу преградил швейцарский «Янг Бойз» (4:6 — поражение по сумме двух матчей).

Европоход клуба продолжился в групповой стадии Лиги Европы. В квартете с немецким «Байером», испанским «Бетисом» и шотландским «Селтиком» — венгерский клуб финишировал на последнем месте. Команда одержала всего лишь одну победу. Это был домашний успех над клубом из Германии (1:0).

В 2020-м клуб гордо носил статус участника группы ЛЧ. В основном это были разгромные поражения от «Барселоны» и «Ювентуса». Но была и ничья с киевским «Динамо» (2:2).

Наши дни. «Ференцварош» полон сил и нацелен на выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Команда Станислава Черчесова находится в отличной форме. Чемпион Венгрии в среднем за игру забивает три гола.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на победу «Тобола» за 3.90, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ференцвароша» — 1.90.

Прогнозируем, что чемпион Венгрии добьётся успеха в матче. Наша ставка — победа «Ференцвароша» за 1.90.

Так как венгры играют в результативный футбол, можно обратить на интересную ставку — тотал больше 3 за 2.40