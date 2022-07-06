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    Команда Черчесова уничтожит соперника?

    «Тобол» — «Ференцварош». Ставка (к.1.90) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 6 июля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тобол» — «Ференцварош»
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    Станислав Черчесов — главный тренер ФК «Ференцварош»
    Костанай. Центральный стадион в ожидании матча Лиги чемпионов. В среду, 6 июля, чемпион Казахстана «Тобол» примет лучшую команду Венгрии — «Ференцварош». Начало поединка в 17:00 по мск. «Тобол» — «Ференцварош»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 06 Июля 2022 года
    Тобол
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •  Тобол 17:00 Ференцварош Ференцварош
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    «Тобол»

    «Комбайнёры» — действующие чемпионы Казахстана. Сезон-2021 выиграли с преимуществом в 4 очка. Главным конкурентом «Тобола» была столичная команда «Астана».

    Год 22-й. Розыгрыш чемпионата — в самом разгаре. Уже сыгран 16-й тур. Футболисты «Тобола» в гостях потеряли 2 важных очка. Ничья против клуба «Арыс» (2:2). Сейчас костанайцы идут в лиге на 3-м месте и отстают от лидеров — «Астаны» и «Актобе» на 2 и 1 очко соответственно.

    Коэффициенты матча Тобол — Ференцварош

  • 1
  • 4.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    Прошлый сезон «Тобол» провёл в Лиге конференций. Дальше 3-го раунда квалификации команда не прошла. После победы над «Хайдуком» из Хорватии (4:3 — победу вырвали в дополнительное время) — последовало разгромное поражение от словацкой «Жилины» (0:6).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Последнее участие «комбайнёров» в Лиге чемпионов было в далеком 2011-м. Во 2-м раунде отбора клуб споткнулся на «Словане» из Братиславы (1:3).

    Интересный факт. Главный тренер «Тобола» Милан Миланович руководит командой с мая и не потерпел ни одного поражения. Эту статистику возможно, подпортит чемпион Венгрии — «Ференцварош».

    «Ференцварош»

    Это самая популярная команда Венгрии. С момента основания «Ференцварош» выиграл 33-е чемпионство своей страны. 30-го июля команда начнёт защиту титула. В 1-м туре в родных стенах примет «Пушкаш Академи».

    Команда может похвастаться выступлением в турнирах УЕФА. В прошлом сезоне чемпионы Венгрии в квалификации Лиги чемпионов одолели «Приштину» из Косово (6:1), литовский «Жальгирис» (5:1), «Славию» из Чехии (2:1).

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    • Клубу оставалось сделать решающий шаг в основную сетку Лиги чемпионов. Но в последней стадии отбора дорогу преградил швейцарский «Янг Бойз» (4:6 — поражение по сумме двух матчей).

    Европоход клуба продолжился в групповой стадии Лиги Европы. В квартете с немецким «Байером», испанским «Бетисом» и шотландским «Селтиком» — венгерский клуб финишировал на последнем месте. Команда одержала всего лишь одну победу. Это был домашний успех над клубом из Германии (1:0).

    В 2020-м клуб гордо носил статус участника группы ЛЧ. В основном это были разгромные поражения от «Барселоны» и «Ювентуса». Но была и ничья с киевским «Динамо» (2:2).

    Наши дни. «Ференцварош» полон сил и нацелен на выход в групповую стадию Лиги чемпионов. Команда Станислава Черчесова находится в отличной форме. Чемпион Венгрии в среднем за игру забивает три гола.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на победу «Тобола» за 3.90, на ничью в основное время — 3.60, а на победу «Ференцвароша» — 1.90.

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    Прогнозируем, что чемпион Венгрии добьётся успеха в матче. Наша ставка — победа «Ференцвароша» за 1.90.

    Так как венгры играют в результативный футбол, можно обратить на интересную ставку — тотал больше 3 за 2.40

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    «Тобол» — «Ференцварош»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 06.07.2022. Прогнозы на футбол. Команда Черчесова уничтожит соперника?
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