«Милан» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Милан»

«Милан» лидирует за 4 тура до финиша. Теперь все в руках «россонери»: им нужно провести оставшиеся матчи не хуже «Интера».

В предыдущем туре чемпионата «Милан» добыл важнейшие три очка. На выезде команда дожала «Лацио» (1:2).

Коэффициенты матча Милан — Фиорентина 1 1.60 X 3.90 2 5.70 Ставка

А вот результативность у команды не слишком высокая. В 34 матчах миланцы забили всего 60 мячей.

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Матчи против флорентийцев для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

«Фиорентина»

Эта команда еще борется за выход в еврокубки. Нынешнее 7 место не устраивает, но отставание от искомой шестой позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

Между тем, «Фиорентина» вполне прилично атакует (54 мяча). Вот только уход посреди сезона в «Ювентус» Душана Влаховича, все же, сказывается.

В предыдущем туре «Фиорентина» откровенно провалилась. Дома «фиалки» разгромно уступили «Удинезе» (0:4).

Флорентийцы проиграли уже в третий раз к ряду. Причем до этого команда имела трехматчевую же победную серию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Фиорентину» — за 5.50.

«Милан» в нынешнем сезоне имеет все шансы завоевать Скудетто .

«Фиорентина» в последних матчах выглядит неубедительно.

«Милан» не имеет право оступаться в чемпионской гонке. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.