ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андрей ОрловскийСоперники Яна и Стерлинга встретятся в главном бою на UFC Vegas 53. Анонс карда турнира Лоренцо ПеллегриниПротивостояние, в котором ничего еще не понятно. «Лестер» и «Рома» сохраняют интригу до самого конца «Лейпциг» — «Рейнджерс»Перебодали. «Лейпциг» с трудом, но вскрыл шотландский «автобус»
  • 23:57
    • ПСЖ упустил выездную победу над «Страсбургом»
  • 23:54
    • «Севилья» поделила очки с «Кадисом»
  • 18:50
    • РФС подготовил три варианта развития футбола в России
    Все новости спорта

    «Милан» быстро возьмет свое

    «Милан» — «Фиорентина». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Серия А, 1 мая 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Серию А Прогнозы на Милан Прогнозы на Фиорентину Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Милан» — «Фиорентина»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Златан Ибрагимович
    «Милан» сыграет на своем поле с «Фиорентиной» в рамках 35-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 1 мая, начало — в 16:00 мск. «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 01 Мая 2022 года
    Милан
  • Милан
    •  Милан 16:00 Фиорентина Фиорентина
  • Флоренция
    •

    «Милан»

    «Милан» лидирует за 4 тура до финиша. Теперь все в руках «россонери»: им нужно провести оставшиеся матчи не хуже «Интера».

    В предыдущем туре чемпионата «Милан» добыл важнейшие три очка. На выезде команда дожала «Лацио» (1:2).

    Коэффициенты матча Милан — Фиорентина

  • 1
  • 1.60
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
    •

    А вот результативность у команды не слишком высокая. В 34 матчах миланцы забили всего 60 мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    Матчи против флорентийцев для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.

    «Фиорентина»

    Эта команда еще борется за выход в еврокубки. Нынешнее 7 место не устраивает, но отставание от искомой шестой позиции измеряется лишь дополнительными показателями.

    Между тем, «Фиорентина» вполне прилично атакует (54 мяча). Вот только уход посреди сезона в «Ювентус» Душана Влаховича, все же, сказывается.

  • Противостояние, в котором ничего еще не понятно. «Лестер» и «Рома» сохраняют интригу до самого конца
  • «Лестер» и «Рома» сыграли вничью 1:1 в первом матче полуфинала Лиги конференций
  • Вчера

    • В предыдущем туре «Фиорентина» откровенно провалилась. Дома «фиалки» разгромно уступили «Удинезе» (0:4).

    Флорентийцы проиграли уже в третий раз к ряду. Причем до этого команда имела трехматчевую же победную серию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Фиорентину» — за 5.50.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Милан» в нынешнем сезоне имеет все шансы завоевать Скудетто.

    «Фиорентина» в последних матчах выглядит неубедительно.

    «Милан» не имеет право оступаться в чемпионской гонке. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.51
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Питтсбург — Коламбус
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Филадельфия — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Айлендерс — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Миннесота — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Сент-Луис — Вегас
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Даллас — Анахайм
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Енисей — КамАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Факел
  • Футбол
  • Сегодня в 10:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Парризас-Диас — Александрова
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Динамо — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Рубин — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Милан» — «Фиорентина»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Милан» быстро возьмет свое
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры