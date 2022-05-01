«Милан»
«Милан» лидирует за 4 тура до финиша. Теперь все в руках «россонери»: им нужно провести оставшиеся матчи не хуже «Интера».
В предыдущем туре чемпионата «Милан» добыл важнейшие три очка. На выезде команда дожала «Лацио» (1:2).
Коэффициенты матча Милан — Фиорентина
А вот результативность у команды не слишком высокая. В 34 матчах миланцы забили всего 60 мячей.
Матчи против флорентийцев для команды традиционно проходят с переменным успехом. Из пяти последних поединков соперники по два раза обменялись победами.
«Фиорентина»
Эта команда еще борется за выход в еврокубки. Нынешнее 7 место не устраивает, но отставание от искомой шестой позиции измеряется лишь дополнительными показателями.
Между тем, «Фиорентина» вполне прилично атакует (54 мяча). Вот только уход посреди сезона в «Ювентус» Душана Влаховича, все же, сказывается.
В предыдущем туре «Фиорентина» откровенно провалилась. Дома «фиалки» разгромно уступили «Удинезе» (0:4).
Флорентийцы проиграли уже в третий раз к ряду. Причем до этого команда имела трехматчевую же победную серию.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Милан» за 1.61, на ничью за 4.00, а на «Фиорентину» — за 5.50.
«Милан» в нынешнем сезоне
«Фиорентина» в последних матчах выглядит неубедительно.
«Милан» не имеет право оступаться в чемпионской гонке. Наши прогноз и ставка — Победа «Милана» в 1 тайме с коэффициентом 2.20.