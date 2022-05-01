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    «Ордабасы» удачно погостят в Атырау?

    «Атырау» — «Ордабасы». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, чемпионат Казахстана, 1 мая 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атырау» — «Ордабасы»
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    «Ордабасы»
    «Атырау» сыграет на своем поле с «Ордабасами» в рамках 9-го тура чемпионата Казахстана. Матч пройдет 1 мая, начало — в 15:00 мск. «Атырау» — «Ордабасы»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Казахстан. Премьер-лига 01 Мая 2022 года
    Атырау
  • Казахстан. Премьер-лига
    •  Атырау 15:00 Ордабасы Ордабасы
  • Казахстан. Премьер-лига
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    «Атырау»

    Старт у этого клуба получился довольно посредственным. Сейчас «Атырау» находится на 7 месте в турнирной таблице.

    В 8 матчах команда забила 7 мячей. Причем столько же и пропущено в собственные ворота.

    В минувшем туре «Атырау» вновь остался без победы. На выезде команда расписала мировую с «Тураном» (0:0).

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    Против «Ордабасов» команда исторически играет сложно. Из пяти последних очных поединков был выигран лишь один при двух неудачах.

    «Ордабасы»

    Эта команда настроена на то, чтобы выдать мощнейший сезон. Вот и сейчас она занимает 2 место, отставая от лидера «Каспия» на два очка.

    Атака команды действует блестяще. В 8 матчах «Ордабасы» сумели забить 12 мячей — больше всех в лиге.

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    • В минувшем туре чемпионата Казахстана «Ордабасы» вновь добыли три очка. Дома команда обыграла не кого-нибудь, а сам «Кайрат» (2:1).

    Более того, бомбардирскую гонку чемпионата Казахстана возглавляет Серж Ньюиадзи. Тоголезец уже отличился шестью голами.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ордабасы» за 1.98, на ничью за 3.20, а на «Атырау» — за 3.90.

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    «Атырау» не блещет стабильностью результатов.

    «Ордабасы» на данный момент атакует лучше всех в лиге.

    «Ордабасы» симпатичны в атаке, что и продемонстрируют в очередной раз. Наши прогноз и ставка — Фора «Ордабасы» -0.75 с коэффициентом 2.30.

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    «Атырау» — «Ордабасы»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 01.05.2022. Прогнозы на футбол. «Ордабасы» удачно погостят в Атырау?
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