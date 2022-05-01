«Атырау»
Старт у этого клуба получился довольно посредственным. Сейчас «Атырау» находится на 7 месте в турнирной таблице.
В 8 матчах команда забила 7 мячей. Причем столько же и пропущено в собственные ворота.
В минувшем туре «Атырау» вновь остался без победы. На выезде команда расписала мировую с «Тураном» (0:0).
Против «Ордабасов» команда исторически играет сложно. Из пяти последних очных поединков был выигран лишь один при двух неудачах.
«Ордабасы»
Эта команда настроена на то, чтобы выдать мощнейший сезон. Вот и сейчас она занимает 2 место, отставая от лидера «Каспия» на два очка.
Атака команды действует блестяще. В 8 матчах «Ордабасы» сумели забить 12 мячей — больше всех в лиге.
В минувшем туре чемпионата Казахстана «Ордабасы» вновь добыли три очка. Дома команда обыграла не кого-нибудь, а сам «Кайрат» (2:1).
Более того, бомбардирскую гонку чемпионата Казахстана возглавляет Серж Ньюиадзи. Тоголезец уже отличился шестью голами.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ордабасы» за 1.98, на ничью за 3.20, а на «Атырау» — за 3.90.
«Атырау»
«Ордабасы» на данный момент атакует лучше всех в лиге.
«Ордабасы» симпатичны в атаке, что и продемонстрируют в очередной раз. Наши прогноз и ставка — Фора «Ордабасы» -0.75 с коэффициентом 2.30.