В 31 туре чемпионата Германии состоится встреча «Фрайбурга» и гладбахской «Боруссии». Она назначена на 23 марта 16:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

Хозяева продолжают держаться зоны Лиги Европы с 4-очковым отрывом от «Униона». Они набрали 51 балл и подходят к поединку с двумя победами в чемпионате, которые идут подряд.

10 апреля «Фрайбург» справился с «Айнтрахтом» (2:1), спустя неделю он разгромил «Бохум» (3:0).

19 апреля клуб выбил себе путевку в финал Кубка Германии благодаря победе над «Гамбургом» со счетом 3:1.

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«Фрайбург» одержал 3 победы в 4 домашних поединках, забивая по всех трех случаях по 3 гола.

«Боруссия» Менхенгладбах

В прошлом туре «жеребята» потерпели свое первое поражение пять туров. Они проиграли «Кельну» 1:3.

До этой неудачи «Боруссия» у «Герты» и «Бохума», забив им по два мяча. В начале апреля команда разошлась миром с «Майнцем». Там был размен голами (1:1).

9 апреля «Боруссия» выиграла на выезде у «Гройтер Фюрта» с тем же счетом 2:0. Она набрала уже 10 побед в текущем сезоне, но поражений по-прежнему больше. Их 13.

Гладбахцы не могут рассчитывать на своего французского форварда Маркуса Тюрама.

Прогноз и ставка

По коэффициентам мы видим четкое разделение на фаворита и андердога. «Фрайбург» за 1.84 — фаворит. «Боруссия» за 4.00 — андердог. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 4.00.

В принципе в какой-то мере котировки справедливые. «Фрайбург» находится намного выше в таблице, а в первом круге команда разгромила «жеребят» 6:0.

Начиная с января у хозяев только одно поражение дома. Так что возможно стоит взять вариант с их победой.