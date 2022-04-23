ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Одержит ли «Фрайбург» четвертую победу подряд?

    «Фрайбург» — «Боруссия» М. Прогноз (к. 1.84), ставки на футбол, Бундеслига, 23 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Фрайбург Прогнозы на Боруссию М Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Боруссия» М
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Футболисты «Фрайбурга»
    В 31 туре чемпионата Германии состоится встреча «Фрайбурга» и гладбахской «Боруссии». Она назначена на 23 марта 16:30 мск. «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2022 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 16:30 Боруссия М Боруссия М
  • Мёнхенгладбах
    •

    «Фрайбург»

    Хозяева продолжают держаться зоны Лиги Европы с 4-очковым отрывом от «Униона». Они набрали 51 балл и подходят к поединку с двумя победами в чемпионате, которые идут подряд.

    10 апреля «Фрайбург» справился с «Айнтрахтом» (2:1), спустя неделю он разгромил «Бохум» (3:0).

    19 апреля клуб выбил себе путевку в финал Кубка Германии благодаря победе над «Гамбургом» со счетом 3:1.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    «Фрайбург» одержал 3 победы в 4 домашних поединках, забивая по всех трех случаях по 3 гола.

    «Боруссия» Менхенгладбах

    В прошлом туре «жеребята» потерпели свое первое поражение пять туров. Они проиграли «Кельну» 1:3.

    До этой неудачи «Боруссия» у «Герты» и «Бохума», забив им по два мяча. В начале апреля команда разошлась миром с «Майнцем». Там был размен голами (1:1).

  • Бундеслига: Итоги 30-го тура. Развязка близко
  • Расклады в чемпионате Германии за 4 тура до финиша
  • 18/04/2022

    • 9 апреля «Боруссия» выиграла на выезде у «Гройтер Фюрта» с тем же счетом 2:0. Она набрала уже 10 побед в текущем сезоне, но поражений по-прежнему больше. Их 13.

    Гладбахцы не могут рассчитывать на своего французского форварда Маркуса Тюрама.

    Прогноз и ставка

    По коэффициентам мы видим четкое разделение на фаворита и андердога. «Фрайбург» за 1.84 — фаворит. «Боруссия» за 4.00 — андердог. На ничью букмекеры предлагают поставить с коэффициентом 4.00.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    В принципе в какой-то мере котировки справедливые. «Фрайбург» находится намного выше в таблице, а в первом круге команда разгромила «жеребят» 6:0.

    Начиная с января у хозяев только одно поражение дома. Так что возможно стоит взять вариант с их победой.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Атланта Хокс — Майами Хит
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Коламбус — Оттава
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Чикаго Буллз — Милуоки Бакс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  2.29
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 04:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Нью-Орлеан Пеликанс — Финикс Санз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Аризона — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 05:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Барсола-Михайлов
  • Прочие
  • Сегодня в 06:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Шахтер Караганда — Акжайык
  • Футбол
  • Сегодня в 12:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Урал — Уфа
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Лутон Таун — Блэкпул
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  5.65
  • Прогноз на матч Арсенал — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Джокович — Хачанов
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фрайбург» — «Боруссия» М: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. Одержит ли «Фрайбург» четвертую победу подряд?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры