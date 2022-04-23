ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Козлы» быстро забодают аутсайдера

    «Кельн» — «Арминия». Прогноз, ставка (к. 2.07) на футбол, Бундеслига, 23 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Германии Прогнозы на Бундеслигу Прогнозы на Кельн Прогнозы на Арминию Календарь Бундеслиги
    Прогноз и ставки на «Кельн» — «Арминия»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Антони Модест
    «Кельн» сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Германия. Бундеслига 23 Апреля 2022 года
    Кёльн
  • Кёльн
    •  Кёльн 16:30 Арминия Арминия
  • Билефельд
    •

    «Кельн»

    «Кельн» борется за выход в еврокубки. Отставание от искомого 6 места минимальное, и за четыре тура его можно ликвидировать.

    Команда имеет проблемы с надежностью собственных тылов. В 30 матчах «козлы» пропустили уже 44 мяча.

    Коэффициенты матча Кёльн — Арминия

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 6.30
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл важнейшие три очка. На выезде команда одолела гладбахскую «Боруссию» (1:3).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    Более того, этот успех стал для «козлов» вторым к ряду. А лидер атак команды Антони Модест забил уже 16 мячей в чемпионате.

    «Арминия»

    Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. За 4 тура до окончания сезона «Арминия» пребывает на 17 месте, отставая от полностью спасительного пятнадцатого на три очка.

    Вообще, «Арминия» атакует хуже всех в Бундеслиге. В 30 матчах игроки клуба из Билефельда забили всего 23 мяча.

  • Скомканный юбилей. Самому популярному клубу России — 100 лет
  • Рассказываем, как прошел столетний юбилей московского «Спартака»
  • 20/04/2022

    • В предыдущем туре «Арминия» вновь потерпела поражение. Дома команда уступила лидеру чемпионата «Баварии» (0:3).

    Два последних своих поединка команда проиграла с разгромным счетом. Причем «Арминия» пропустила в них 7 мячей, не забив ни разу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 1.59, на ничью за 4.48, а на «Арминию» — за 6.15.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet

    «Кельн» мотивирован подняться в зону еврокубков.

    «Арминия» традиционно неудачно играет с «козлами».

    Хозяева наверняка быстро взломают оборонительные порядки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Кельна» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.35
  • Прогноз на матч Питтсбург — Бостон
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  4.30
  • Прогноз на матч Флорида — Детройт
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Каролина — Виннипег
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Айлендерс — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 02:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Миннесота Тимбервулвз — Мемфис Гриззлис
  • Баскетбол
  • Сегодня в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Миннесота — Ванкувер
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Торонто
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:00
    •  3.28
  • Прогноз на матч Юта Джаз — Даллас Маверикс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 04:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Денвер Наггетс — Голден Стэйт Уорриорз
  • Баскетбол
  • Сегодня в 05:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Норри — Фучович
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Атырау — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Муньяр — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч Даниэль — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.22
  • Прогноз на матч Астана — Каспий
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Кельн» — «Арминия»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 23.04.2022. Прогнозы на футбол. «Козлы» быстро забодают аутсайдера
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры