«Кельн» сыграет на своем поле с «Арминией» в рамках 31-го тура чемпионата Германии. Матч пройдет 23 апреля, начало — в 16:30 мск. «Кельн» — «Арминия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кельн»

«Кельн» борется за выход в еврокубки. Отставание от искомого 6 места минимальное, и за четыре тура его можно ликвидировать.

Команда имеет проблемы с надежностью собственных тылов. В 30 матчах «козлы» пропустили уже 44 мяча.

Коэффициенты матча Кёльн — Арминия 1 1.52 X 4.30 2 6.30 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл важнейшие три очка. На выезде команда одолела гладбахскую «Боруссию» (1:3).

Все прогнозы на Бундеслигу

Более того, этот успех стал для «козлов» вторым к ряду. А лидер атак команды Антони Модест забил уже 16 мячей в чемпионате.

«Арминия»

Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. За 4 тура до окончания сезона «Арминия» пребывает на 17 месте, отставая от полностью спасительного пятнадцатого на три очка.

Вообще, «Арминия» атакует хуже всех в Бундеслиге. В 30 матчах игроки клуба из Билефельда забили всего 23 мяча.

В предыдущем туре «Арминия» вновь потерпела поражение. Дома команда уступила лидеру чемпионата «Баварии» (0:3).

Два последних своих поединка команда проиграла с разгромным счетом. Причем «Арминия» пропустила в них 7 мячей, не забив ни разу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 1.59, на ничью за 4.48, а на «Арминию» — за 6.15.

«Кельн» мотивирован подняться в зону еврокубков .

«Арминия» традиционно неудачно играет с «козлами».

Хозяева наверняка быстро взломают оборонительные порядки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Кельна» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.