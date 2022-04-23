«Кельн»
«Кельн» борется за выход в еврокубки. Отставание от искомого 6 места минимальное, и за четыре тура его можно ликвидировать.
Команда имеет проблемы с надежностью собственных тылов. В 30 матчах «козлы» пропустили уже 44 мяча.
Коэффициенты матча Кёльн — Арминия
В предыдущем туре чемпионата «Кельн» добыл важнейшие три очка. На выезде команда одолела гладбахскую «Боруссию» (1:3).
Более того, этот успех стал для «козлов» вторым к ряду. А лидер атак команды Антони Модест забил уже 16 мячей в чемпионате.
«Арминия»
Эта команда борется за выживание в Бундеслиге. За 4 тура до окончания сезона «Арминия» пребывает на 17 месте, отставая от полностью спасительного пятнадцатого на три очка.
Вообще, «Арминия» атакует хуже всех в Бундеслиге. В 30 матчах игроки клуба из Билефельда забили всего 23 мяча.
В предыдущем туре «Арминия» вновь потерпела поражение. Дома команда уступила лидеру чемпионата «Баварии» (0:3).
Два последних своих поединка команда проиграла с разгромным счетом. Причем «Арминия» пропустила в них 7 мячей, не забив ни разу.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Кельн» за 1.59, на ничью за 4.48, а на «Арминию» — за 6.15.
«Кельн»
«Арминия» традиционно неудачно играет с «козлами».
Хозяева наверняка быстро взломают оборонительные порядки аутсайдера. Наши прогноз и ставка — Победа «Кельна» в 1 тайме с коэффициентом 2.07.