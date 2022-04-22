«Неман» сыграет на своем поле с «Шахтером» Солигорск в рамках 5-го тура чемпионата Белоруссии. Матч пройдет 22 апреля, начало — в 18:00 мск. «Неман» — «Шахтер» Солигорск: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Неман»

«Неман» начал сезон довольно продуктивно. По итогам четырех туров команда оккупировала четвертую строчку.

Предыдущий тур чемпионата команда также провела вполне прилично. На выезде добыт один балл в виде ничьей с «Ислочью» (1:1).

Коэффициенты матча Неман — Шахтёр Солигорск 1 3.80 X 3.20 2 2.10 Ставка

Главным богатством гродненцев является надежная оборона. В четырех матчах команда пропустила всего два мяча.

Все прогнозы на футбол

Против «горняков» «Неман» традиционно играет неудачно. Из пяти последних очных поединков команда трижды уступила, победив всего лишь раз.

«Шахтер» Солигорск

Действующий чемпион стартовал крайне неубедительно. Лишь 8 текущее место с 5 очками в активе явно тянет на провал.

Именно по этой причине руководство солигорцев приняло решение о приглашении на тренерский мостик опытнейшего специалиста Сергея Ташуева.

Минувший тур чемпионата Белоруссии сложился для команды неудачно. «Шахтер» Солигорск дома минимально уступил БАТЭ.

Солигорцам просто необходимо выигрывать. Тем паче, при наличии в обойме такого сильного форварда, как Дембо Дарбо.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Солигорск за 1.96, на ничью за 3.24, а на «Неман» — за 3.86.

«Неман» довольно неплохо обороняется.

Команда Ташуева явно будет активно атаковать .

Гродненцы традиционно удачно играют с «горняками». Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» Солигорск -0.75 с коэффициентом 2.24.