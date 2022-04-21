«Эспаньол» на своём поле сыграет против «Райо Вальекано» в рамках 33-го тура чемпионата Испании. Матч состоится 21 апреля, начало — 20:00 (мск). «Эспаньол» — «Райо Вальекано»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Попугаи» показывают неплохие результаты в последнее время и благодаря этому в данный момент занимают 12-е место турнирной таблицы чемпионата Испании набрав 39 очков за 32 матча.

За последние 10 игр во всех турнирах «Эспаньол» 4 раза проиграл своим соперникам, 3 раза порадовал болельщиков победами и 3 раза сыграл вничью.

Коэффициенты матча Эспаньол — Райо Вальекано 1 2.45 X 3.15 2 3.10 Ставка

В Ла Лиге «бело-синие» в последнее время чередуют победы и поражения. Таким образом команда проиграла в последних турах «Реалу Сосьедаду» со счётом 1:0 и мадридскому «Атлетико» (2:1) и стоит заметить, что оба поражения были в выездных матчах.

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А вот в домашних поединках «Эспаньол» побеждал «Сельту» (1:0), «Мальорку» (1:0) и «Хетафе» (2:0).

«Райо Вальекано»

«Пчёлы» находятся на две строчки ниже от нынешнего соперника занимая 14-е место и набрав 34 очка, но стоит заметить, что эта команда имеет 1 игру в запасе.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Райо Вальекано» 6 раз терпел поражения и 4 раза довольствовался ничейным результатам.

Не для кого не секрет, что «пчёлы» находятся в явном кризисе. Команда не может одержать победу уже 12 матчей подряд, чередуя проигрыши и ничьи. В последнем туре чемпионата Испании «Райо Вальекано» встречался с главным аутсайдером турнира и минимально проиграл ему со счётом 1:0.

А до этого команда провела два ничейных поединка с «Валенсией» (1:1) и «Гранадой» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Эспаньола» в этом матче можно поставить за 2.50, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Райо Вальекано» — за 3.17.

Прогноз — «Эспаньол» сейчас показывает неплохие результаты, а на своём поле и вовсе побеждает почти во всех матчах, а вот «Райо Вальекано», наоборот, никак не может выбраться из своего кризиса. Поэтому в этом поединке «попугаи» одержат свою домашнюю победу.

Ставка — Победа «Эспаньола» за 2.50.