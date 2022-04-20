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    И снова сильнее будут «армейцы»

    ЦСКА — «Спартак». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, Кубок России, 19 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    ЦСКА — «Спартак»
    В Москве на «ВЭБ-Арене» состоится дерби в рамках 1/4 финала Кубка России, в котором сыграют ЦСКА и «Спартак». Стартовый свисток будет дан в 19:30 по мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    ЦСКА в текущем кубковом розыгрыше стартовал с групповой стадии, где поочередно переиграл ижевскую «Звезду» 4:0 и липецкий «Металлург» 2:0, заняв первое место.

    На стадии 1/8 финала «армейцы» встречались с «Сочи» и смогли выиграть у «южан» на их поле со счетом 2:1, хотя и пропустили москвичи первыми в этой игре, а вырвали победу только в самой концовке.

    После зимней паузы ЦСКА сперва выдал 6-матчевую победную серию, но в последующих трех встречах раз уступил и дважды сыграл вничью. Одна из этих мировых была накануне в гостях с «Уфой» 1:1.

    Календарь и таблица РПЛ

    В турнирной таблице РПЛ ЦСКА сейчас идет на третьей строке, сильно уступая двум первым командам, а от четвертой позиции оторвался только на одно очко.

    «Спартак»

    Из-за того что «Спартак» принимал участие в еврокубках, то он пропускал групповую стадию Кубка России, сразу же начав свое выступление с 1/8 финала.

    И на этой стадии «красно-белые» легко разобрались с краснодарской «Кубанью», представляющую первый дивизион, выиграв на своем поле с крупным счетом 6:1.

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    • Что касается чемпионата страны, тот там «народная команда» выступает крайне неудачно, находясь только на десятой строке в турнирной таблице и особо улучшить свою позицию не сможет.

    У «Спартака» все лишь одна виктория за последние пять встреч при двух фиаско и двух ничьих. Одна из них была накануне дома с казанским «Рубином» — 1:1.

    В текущем розыгрыше РПЛ ЦСКА дважды взял верх над «Спартаком» — 1:0 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа ЦСКА — 2.20, победа «Спартака» — 3.44, ничья — 3.56.

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    Проход: «Спартака» — 2.10; ЦСКА — 1.80.

    ЦСКА на текущий момент выступает лучше своего предстоящего противника, да и в последнее время удачно играет со «Спартаком».

    В общем, прогнозируем здесь проход «армейцев». А еще есть дерзкая ставка за 6.05.

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    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. И снова сильнее будут «армейцы»
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