ЦСКА сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

ЦСКА сейчас выглядит не лучшим образом. Армейцы уже выпали из чемпионской гонки, и теперь мечтает удержаться в тройке.

В минувшем туре чемпионата ЦСКА вновь разочаровал своих многочисленных почитателей. На выезде москвичи не сумели одолеть «Уфу» (1:1).

Команда Алексея Березуцкого не побеждает уже в трех матчах к ряду. Так что теперь ЦСКА наверняка бросит все силы на Кубок России.

Все прогнозы на футбол

Матчи против спартаковцев для ЦСКА в последнее время проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном поражении.

«Спартак»

«Спартак» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей. Лишь 10 место в таблице РПЛ — явный провал.

«Спартак» даже при Паоло Ваноли не похож на одного из грандов российского футбола. В год столетия клуба у «красно-белых» не клеится ровным счетом ничего.

В минувшем туре чемпионата «Спартак» вновь не добыл три очка. Ничья на своем поле с «Рубином» (1:1) едва ли сойдет за успех.

«Спартак» никогда не был кубковой командой. Однако шанс завоевать трофей никто не отменяет, и наверняка команда Ваноли будет максимально сконцентрирована на этой цели.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.21, на ничью за 3.60, а на «Спартак» — за 3.48.

ЦСКА в последнее время удачно играет с «красно-белыми» .

Спартаковцы в двух последних матчах несколько прибавили в игре.

Обе команды максимально мотивированы на кубковый успех. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.05. Для остальных — более умеренный прогноз.