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    Столичное дерби получится результативным?

    ЦСКА — «Спартак». Дерзкая ставка за 6.05 на матч Кубок России 20 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Спартак»
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    Роман Зобнин
    ЦСКА сыграет на своем поле со «Спартаком» в рамках 1/4 финала Кубка России. Матч пройдет 20 апреля, начало — в 19:30 мск. ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 24 Апреля 2022 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Динамо Динамо
  • Москва
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    ЦСКА

    ЦСКА сейчас выглядит не лучшим образом. Армейцы уже выпали из чемпионской гонки, и теперь мечтает удержаться в тройке.

    В минувшем туре чемпионата ЦСКА вновь разочаровал своих многочисленных почитателей. На выезде москвичи не сумели одолеть «Уфу» (1:1).

    Команда Алексея Березуцкого не побеждает уже в трех матчах к ряду. Так что теперь ЦСКА наверняка бросит все силы на Кубок России.

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    Матчи против спартаковцев для ЦСКА в последнее время проходят успешно. Из пяти последних очных поединков выиграно четыре при одном поражении.

    «Спартак»

    «Спартак» в чемпионате выступает явно ниже собственных возможностей. Лишь 10 место в таблице РПЛ — явный провал.

    «Спартак» даже при Паоло Ваноли не похож на одного из грандов российского футбола. В год столетия клуба у «красно-белых» не клеится ровным счетом ничего.

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    • В минувшем туре чемпионата «Спартак» вновь не добыл три очка. Ничья на своем поле с «Рубином» (1:1) едва ли сойдет за успех.

    «Спартак» никогда не был кубковой командой. Однако шанс завоевать трофей никто не отменяет, и наверняка команда Ваноли будет максимально сконцентрирована на этой цели.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на ЦСКА за 2.21, на ничью за 3.60, а на «Спартак» — за 3.48.

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    ЦСКА в последнее время удачно играет с «красно-белыми».

    Спартаковцы в двух последних матчах несколько прибавили в игре.

    Обе команды максимально мотивированы на кубковый успех. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.5, поставить на это можно с коэффициентом 6.05. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    ЦСКА — «Спартак»: прогноз, ставка (6.05), статистика, коэффициенты матча 20.04.2022. Прогнозы на футбол. Столичное дерби получится результативным?
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