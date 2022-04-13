ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Ливерпуль» сыграет спокойнее в этом матче

    «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз на Лигу чемпионов 13 апреля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Ливерпуль Прогнозы на Португалия Прогнозы на Бенфику Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Бенфика»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Садио Мане
    «Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Бенфики» в рамках ответного матча 1/4 Лиги чемпионов. Поединок состоится 13 апреля, начало — 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/4 финала 13 Апреля 2022 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 22:00 Бенфика Бенфика
  • Лиссабон
    •

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» в этом сезоне ведет борьбу за 3 титула. «Мерсисайдцы» бьются за победу в Лиге чемпионов, Кубке Англии, где они добрались до 1/2 финала, и АПЛ, в которой «красные» навязывают конкуренцию действующим чемпионам «Манчестер Сити».

    В последнем туре АПЛ футболисты Клоппа встретились на выезде с «горожанами» и сыграли со счетом 2:2. Манчестерцы дважды выходили вперед, но голы Диогу Жоты и Садьо Мане сохранили для гостей ничью. «Мерсисайдцы» не проиграли, но прервали серию из 10 побед подряд в чемпионате Англии.

    Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика

  • 1
  • 1.27
  • X
  • 6.00
  • 2
  • 10.50
  • Ставка
    •

    «Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-й строчки в квартете B. В 1/8 финала «мерсисайдцы» справились с миланским «Интером» (2:0, 0:1).

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    После победы в первом поединке 1/4 плей-офф ЛЧ над «Бенфикой» со счетом 3:1 подопечным Юргена Клоппа достаточно не проиграть на своем поле, также устроит команду поражение с разницей в 1 мяч.

    «Бенфика»

    В отличие от «Ливерпуля», «Орлы» уже вылетели из национальных кубковых турниров, а в Примейра-лиге лиссабонцы вряд ли сдвинутся с 3-й строчки.

    В чемпионате Португалии «Бенфика» на своем поле переборола «Белененсеш» (3:1) в последнем туре. Несмотря на пропущенный быстрый гол, хозяева поля ответили 3 точными попаданиями к 58-й минуте. В составе «Бенфики» яркий матч провел Дарвин Нуньес, оформивший хет-трик.

  • «Ливерпуль» снова забьет «Бенфике» больше двух мячей?
  • «Ливерпуль» — «Бенфика». Прогноз, ставки за 2.56

    • Команда Нелсона Вериссиму пробилась в 1/8 финала со 2-го места в группе E. В предыдущем раунде плей-офф португальцы одолели амстердамский «Аякс» (2:2, 0:1).

    Чтобы выйти в полуфинал, португальцам нужно обыгрывать англичан в основное время с разницей в 3 или более голов. Поражение в первой встрече 1/4 финала прервало 4-матчевую беспроигрышную серию «Бенфики» в ЛЧ.

    Прогноз

    На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу «Бенфики» — за 9.90.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз — «Ливерпуль» после уверенной победы в Лиссабоне и тяжелого матча с «Сити» на выходных может сыграть на удержание комфортного преимущества в 2 мяча, поэтому «Бенфика» или пропустит минимальное количество голов, или команды разойдутся в ничьей.

    Ставка — «Бенфика» с форой (+1.5) за 2.12.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.76
  • Прогноз на матч Корда — Алькарас
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.63
  • Прогноз на матч Хуркач — Мартинес
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Оже-Альяссим — Музетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Рублев — Де Минаур
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Дельбонис — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.56
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.30
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  5.00
  • Прогноз на матч Атлетико — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.81
  • Экспресс дня 13 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Коламбус — Монреаль
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Аталанта — Лейпциг
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.55
  • Прогноз на матч ПСВ — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •  2.48
  • Прогноз на матч Барселона — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 13.04.2022. Прогнозы на футбол. «Ливерпуль» сыграет спокойнее в этом матче
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры