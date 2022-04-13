«Ливерпуль» на своём поле сыграет против «Бенфики» в рамках ответного матча 1/4 Лиги чемпионов. Поединок состоится 13 апреля, начало — 22:00 (мск). «Ливерпуль» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» в этом сезоне ведет борьбу за 3 титула. «Мерсисайдцы» бьются за победу в Лиге чемпионов, Кубке Англии, где они добрались до 1/2 финала, и АПЛ, в которой «красные» навязывают конкуренцию действующим чемпионам «Манчестер Сити».

В последнем туре АПЛ футболисты Клоппа встретились на выезде с «горожанами» и сыграли со счетом 2:2. Манчестерцы дважды выходили вперед, но голы Диогу Жоты и Садьо Мане сохранили для гостей ничью. «Мерсисайдцы» не проиграли, но прервали серию из 10 побед подряд в чемпионате Англии.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Бенфика 1 1.27 X 6.00 2 10.50 Ставка

«Ливерпуль» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с 1-й строчки в квартете B. В 1/8 финала «мерсисайдцы» справились с миланским «Интером» (2:0, 0:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

После победы в первом поединке 1/4 плей-офф ЛЧ над «Бенфикой» со счетом 3:1 подопечным Юргена Клоппа достаточно не проиграть на своем поле, также устроит команду поражение с разницей в 1 мяч.

«Бенфика»

В отличие от «Ливерпуля», «Орлы» уже вылетели из национальных кубковых турниров, а в Примейра-лиге лиссабонцы вряд ли сдвинутся с 3-й строчки.

В чемпионате Португалии «Бенфика» на своем поле переборола «Белененсеш» (3:1) в последнем туре. Несмотря на пропущенный быстрый гол, хозяева поля ответили 3 точными попаданиями к 58-й минуте. В составе «Бенфики» яркий матч провел Дарвин Нуньес, оформивший хет-трик.

Команда Нелсона Вериссиму пробилась в 1/8 финала со 2-го места в группе E. В предыдущем раунде плей-офф португальцы одолели амстердамский «Аякс» (2:2, 0:1).

Чтобы выйти в полуфинал, португальцам нужно обыгрывать англичан в основное время с разницей в 3 или более голов. Поражение в первой встрече 1/4 финала прервало 4-матчевую беспроигрышную серию «Бенфики» в ЛЧ.

Прогноз

На победу «Ливерпуля» в этом матче можно поставить за 1.30, ничью букмекеры предлагают взять за 6.35, а победу «Бенфики» — за 9.90.

Прогноз — «Ливерпуль» после уверенной победы в Лиссабоне и тяжелого матча с «Сити» на выходных может сыграть на удержание комфортного преимущества в 2 мяча, поэтому «Бенфика» или пропустит минимальное количество голов, или команды разойдутся в ничьей.

Ставка — «Бенфика» с форой (+1.5) за 2.12.