«Манчестер Сити» на своём поле сыграет против «Ливерпуля» в рамках 32-го тура Английской Премьер-Лиги. Матч состоится 10 апреля, начало — 18:30 (мск). «Манчестер Сити» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Сити»

«Горожане» в данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ набрав 73 очка за 30 матчей. Команда Гвардиолы смогла забить в ворота своих соперников 70 голов, а в свои пропустила — 18.

«Манчестер Сити» в последних турах не раз теряли очки. Действующие чемпионы Англии сыграли в гостях вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0) и уступили дома «Тоттенхэму» (2:3). Эти осечки до предела обострили чемпионскую гонку в АПЛ.

Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль 1 2.05 X 3.65 2 3.55 Ставка

Футболисты Хосепа Гвардиолы в Кубке Англии добрались до 1/2 финала, где встретятся с «Ливерпулем», а в Лиге чемпионов «горожане» в 1/4 финала состязаются с мадридским «Атлетико». 1-й матч этого противостояния на «Этихаде» 5 апреля закончилась минимальной победой «Ман Сити» (1:0).

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В этом матче команде не помогут Бенжамена Менди, Рубен Диаш и Коула Палмера.

«Ливерпуль»

«Красные» всего на 1 очко отстают от нынешнего соперника и занимают вторую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги набрав 72 балла. Команда Клоппа забивала своим соперникам 77 раз, а в свои ворота пропускала — 20.

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«Ливерпуль» в последние недели старательно отыгрывал отставание от «Сити». Мотивированные этой целью футболисты Юргена Клоппа в 10 минувших турах набрали максимально возможные 30 очков. В последний раз «красные» не побеждали в АПЛ в выездном матче против «Челси» (2:2) ещё в 21-м туре.

Команда Клоппа также сохраняет шансы на победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. На днях «Ливерпуль» в гостях одолел лиссабонскую «Бенфику» в 1-м матче 1/4 финала ЛЧ (3:1), сделав убедительную заявку на проход в следующий раунд плей-офф.

«Ливерпуль» приедет на этот матч в сильнейшем составе.

Прогноз

На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Ливерпуля» — за 3.60.

Прогноз — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут невероятную борьбу за чемпионство АПЛ. «Горожане», конечно, мощная команда, но игра «красных» в последнее время впечатляет всех. «Сити» результатами в последних турах продемонстрировали, что у них есть уязвимости, а этим сейчас и должны воспользоваться футболисты Клоппа и забрать такие важные 3 очка.

Прогноз — Победа «Ливерпуля» за 3.60.