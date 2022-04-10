«Манчестер Сити»
«Горожане» в данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ набрав 73 очка за 30 матчей. Команда Гвардиолы смогла забить в ворота своих соперников 70 голов, а в свои пропустила — 18.
«Манчестер Сити» в последних турах не раз теряли очки. Действующие чемпионы Англии сыграли в гостях вничью с «Саутгемптоном» (1:1) и «Кристал Пэлас» (0:0) и уступили дома «Тоттенхэму» (2:3). Эти осечки до предела обострили чемпионскую гонку в АПЛ.
Коэффициенты матча Манчестер Сити — Ливерпуль
Футболисты Хосепа Гвардиолы в Кубке Англии добрались до 1/2 финала, где встретятся с «Ливерпулем», а в Лиге чемпионов «горожане» в 1/4 финала состязаются с мадридским «Атлетико». 1-й матч этого противостояния на «Этихаде» 5 апреля закончилась минимальной победой «Ман Сити» (1:0).
В этом матче команде не помогут Бенжамена Менди, Рубен Диаш и Коула Палмера.
«Ливерпуль»
«Красные» всего на 1 очко отстают от нынешнего соперника и занимают вторую строчку в турнирной таблице Английской Премьер-лиги набрав 72 балла. Команда Клоппа забивала своим соперникам 77 раз, а в свои ворота пропускала — 20.
«Ливерпуль» в последние недели старательно отыгрывал отставание от «Сити». Мотивированные этой целью футболисты Юргена Клоппа в 10 минувших турах набрали максимально возможные 30 очков. В последний раз «красные» не побеждали в АПЛ в выездном матче против «Челси» (2:2) ещё в 21-м туре.
Команда Клоппа также сохраняет шансы на победу в Кубке Англии и Лиге чемпионов. На днях «Ливерпуль» в гостях одолел лиссабонскую «Бенфику» в 1-м матче 1/4 финала ЛЧ (3:1), сделав убедительную заявку на проход в следующий раунд плей-офф.
«Ливерпуль» приедет на этот матч в сильнейшем составе.
Прогноз
На победу «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 2.06, ничью букмекеры предлагают взять за 3.78, а победу «Ливерпуля» — за 3.60.
Прогноз — «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» ведут невероятную борьбу за чемпионство АПЛ. «Горожане», конечно, мощная команда, но игра «красных» в последнее время впечатляет всех. «Сити» результатами в последних турах продемонстрировали, что у них есть уязвимости, а этим сейчас и должны воспользоваться футболисты Клоппа и забрать такие важные 3 очка.
Прогноз — Победа «Ливерпуля» за 3.60.