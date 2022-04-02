«Ротор» сыграет на своем поле с «Велесом» в рамках 30-го тура чемпионата России. Матч пройдет 2 апреля, начало — в 15:00 мск. «Ротор» — «Велес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ротор»

«Ротор» текущий сезон полностью проваливает. Волгоградцы мечтали вернуться в РПЛ, но вместо этого вообще могут вылететь в низший дивизион.

На текущий момент команда занимает 18 место. Причем отставание от спасительной 16 позиции составляет 5 очков.

Коэффициенты матча Ротор — Велес 1 2.20 X 3.10 2 3.65 Ставка

Между тем, в минувшем туре «Ротор» добыл сверхважную победу. Дома был обыгран крепкий «Нефтехимик» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

Наверняка хозяева постараются развить успех. Отступать «Ротору» некуда, да и всего 5 побед в активе — явно слабая статистика.

«Велес»

«Крылатые быки» верны себе. Типичный середняк ФНЛ может дать бой кому угодно, хотя ни на что серьезное не претендует.

«Велес» занимает вполне логичное для себя 10 место. Причем команда добыла 12 побед, уступив на один раз больше.

Минувший тур сложился для москвичей вполне удачно. Дома был минимально обыгран «Олимп-Долгопрудный».

Причем до того «Велес» неудачно погостил в Нижнекамске (2:1). Зато Артур Галоян продолжает прогрессировать, отличившись 10 раз в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ротор» за 2.22, на ничью за 3.18, а на «Велес» — за 3.44.

«Ротор» изо всех сил пытается выбраться из зоны вылета .

Москвичи не лучшим образом играют в гостях.

Последняя победа наверняка придаст сил и мотивации «Ротору». Наши прогноз и ставка — Победа «Ротора» с коэффициентом 2.22.