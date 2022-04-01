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    «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?

    «Брага» — «Бенфика». Прогноз (к. 2.06) и ставки на футбол, чемпионат Португалии, 1 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брага» — «Бенфика»
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    «Бенфика» потерпела лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах чемпионата Португалии
    «Бенфика» сыграет на выезде против «Бенфиик» в рамках 28-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 22:15 мск. «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    «Брага»

    «Брага» занимает четвертое место после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 49 очков. Неплохо, но подняться выше, скорее всего, не получится — отставание от третьей строчки составляет уже 12 очков.

    Перед паузой на матчи сборных «Брага» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Карлуша Карвальяла выиграла по сумме двух матчей у «Монако» (2:0, 1:1).

    Коэффициенты матча Брага — Бенфика

  • 1
  • 3.10
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.25
  • Ставка
    •

    В чемпионате «Брага» тоже регулярно набирает очки. В шести предыдущих турах у нее только одно поражение.

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    Между тем, стоит добавить, что «Брага» не забила ни одного мяча в трех из пяти предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата.

    «Бенфика»

    «Бенфика» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 27-ми матчах 61 очков.

    О чемпионстве речь уже не идет, впереди борьба со «Спортингом» за вторую путевку в Лигу чемпионов. На данный момент «орлы» отстают от конкурента на шесть очков.

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    • Тем временем в текущем розыгрыше ЛЧ «Бенфика» добралась уже до четвертьфинала. Команда Нелсон Вериссиму в 1/8 финала оказалась сильнее «Аякса». «Бенфика» сенсационно выиграла в Амстердаме благодаря голу Дарвина Нуньеса.

    «Бенфика» потерпела лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах чемпионата Португалии.

    Прогноз и ставка

    На «Брагу» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Бенфики» — за 2.24.

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    Как ни странно, «Брага» трижды обыграла «Бенфику» в пяти предыдущих матчах. Правда, в первом круге текущего чемпионата команда Карвальяла уступила «орлам» со счетом 1:6.

    В общем, дома «Брага» вполне может огрызнуться, поэтому от ставки на исход лучше воздержаться.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.06.

    «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка (2.06), статистика, коэффициенты матча 01.04.2022. Прогнозы на футбол. «Брага» возьмет реванш у «Бенфики»?
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