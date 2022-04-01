«Бенфика» сыграет на выезде против «Бенфиик» в рамках 28-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 1 апреля, начало — в 22:15 мск. «Брага» — «Бенфика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Брага»

«Брага» занимает четвертое место после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрала 49 очков. Неплохо, но подняться выше, скорее всего, не получится — отставание от третьей строчки составляет уже 12 очков.

Перед паузой на матчи сборных «Брага» вышла в четвертьфинал Лиги Европы. Карлуша Карвальяла выиграла по сумме двух матчей у «Монако» (2:0, 1:1).

Коэффициенты матча Брага — Бенфика 1 3.10 X 3.55 2 2.25 Ставка

В чемпионате «Брага» тоже регулярно набирает очки. В шести предыдущих турах у нее только одно поражение.

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Между тем, стоит добавить, что «Брага» не забила ни одного мяча в трех из пяти предыдущих матчах на своем поле в рамках чемпионата.

«Бенфика»

«Бенфика» тем временем находится на третьей строчке, набрав в 27-ми матчах 61 очков.

О чемпионстве речь уже не идет, впереди борьба со «Спортингом» за вторую путевку в Лигу чемпионов. На данный момент «орлы» отстают от конкурента на шесть очков.

Тем временем в текущем розыгрыше ЛЧ «Бенфика» добралась уже до четвертьфинала. Команда Нелсон Вериссиму в 1/8 финала оказалась сильнее «Аякса». «Бенфика» сенсационно выиграла в Амстердаме благодаря голу Дарвина Нуньеса.

«Бенфика» потерпела лишь одно поражение в 11-ти предыдущих матчах чемпионата Португалии.

Прогноз и ставка

На «Брагу» в этом матче можно поставить за 3.06, ничью букмекеры предлагают за 3.62, а победу «Бенфики» — за 2.24.

Как ни странно, «Брага» трижды обыграла «Бенфику» в пяти предыдущих матчах. Правда, в первом круге текущего чемпионата команда Карвальяла уступила «орлам» со счетом 1:6.

В общем, дома «Брага» вполне может огрызнуться, поэтому от ставки на исход лучше воздержаться.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.06.