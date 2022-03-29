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    Оппоненты выдадут верховой поединок

    Мальта U21 — Литва U21. Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 29 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Мальта U21 — Литва U21
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    Мальта U21
    Во вторник, 29 марта, в отборочном матче к ЧЕ-2023 года молодежная сборная Мальты на своем поле примет сверстников из Литвы. Стартовый свисток будет дан в 17:00 по мск. Мальта U21 — Литва U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа C 29 Марта 2022 года
    Мальта U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
    •  Мальта U21 17:00 Литва U21 Литва U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа C
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    Мальта U21

    Молодежной сборной Мальты не приходится рассчитывать на выход в финальную часть чемпионата Европы. У нее на счету шесть баллов, с которыми она идет третьей, но вторую строку догнать уже не сможет.

    В данной компании «иониты» провели шесть встреч. В двух из них они праздновали виктории и еще четыре раза уходили с поля поверженными. Разница мячей 7:18.

    Коэффициенты матча Мальта U21 — Литва U21

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка
    •

    Из-за дисквалификации России мальтийцы в этом году еще не проводили игр. А последний их поединок состоялся в ноябре прошлого года, где они на выезде обыграли Северную Ирландию 2:0, сделав это второй раз в этой компании (дома победили 4:1).

    Все прогнозы на футбол

    Между этими матчами Мальта имела серию из четырех фиаско подряд, три из которых были разгромными. Также в этот период было и выездное поражение от своего предстоящего противника — 1:2.

    Литва U21

    Молодежка Литвы замыкает турнирную таблицу этой группы, имея на своем счету после семи проведенных матчей всего лишь три очка.

    Эти балы прибалтийцы как раз заработали со своим предстоящим противником, обыграв его на своей территории со счетом 2:1. Остальные же шесть игр они проиграли с общим счетом 1:22.

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    • Накануне литовцы просто были уничтожены в Испании, уступив там местной сборной со счетом 0:8. И данная неудача стала для них четвертой подряд, где они даже не забивали.

    Всего же в данной вековой категории эти сборные провели между собой три встречи, две из которых выиграли литовцы и раз сильнее были мальтийцы.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Литвы U21 предлагают — 2.65.

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    На викторию Мальты U21 дают — 2.85, ничья оценена — в 3.18.

    От команд, у которых очень дырявая оборон, стоит ждать верхового исхода, да и между собой они зачастую играют результативно.

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    Мальта U21 — Литва U21: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Оппоненты выдадут верховой поединок
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