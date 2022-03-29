Молодежная сборная Италии на своём поле сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Матч со стоится 29 марта, начало — 19:30 (мск). Италия U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия U21

Итальянцы занимают вторую строчку турнирной таблицы группы F набрав 14 очков. Лидер группы Швеция имеет такое же количество баллов, а нынешний соперник отстаёт на 3 очка.

После шести туров текущего сезона подопечные Паоло Николато записали на свой счет четыре победы и две ничьи.

Коэффициенты матча Италия U21 — Босния и Герцеговина U21 1 1.19 X 5.70 2 15.00 Ставка

Первый ничейный результат был с прямым соперником за лидерство Швецией (1:1), а второй в последнем матче квалификации с Черногорией (1:1).

Все прогнозы на футбол

В остальных поединках Италия уверенно обыграла Люксембург (3:0), Черногорию (1:0), Ирландию (0:2) и теперешнего соперника Боснию и Герцеговину (1:2).

Босния и Герцеговина U21

«Желто-синие» разместились на третьей строчке турнирной таблицы той же группы набрав 11 очков. Расположившаяся ниже Ирландия отстаёт всего на 1 балл.

Босния и Герцеговина в последних двух поединках одержала победы над Черногорией (2:1) и Люксембургом (1:0), до этого «драконы» уже обыгрывали Люксембург, но с большим отрывом — 2:0.

Так же у этой сборной был один ничейный поединок со Швецией (1:1), а в остальных матчах «желто-синие» терпели поражения от Ирландии (0:2), Италии (1:2) и Швеции (4:0).

Прогноз и ставка

На победу Италии в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу Боснии и Герцеговины — за 11.50.

Прогноз — В этой группе нет явного лидера, у всех сборных примерно равное количество баллов и поэтому каждый поединок очень важен. Оба коллектива с первых минут пойдут вперед, так как нужно забирать 3 очка. Поэтому ожидается, что уже в первом тайме будет забито минимум 2 гола.

Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.40.