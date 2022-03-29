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    Италия U21 — Босния и Герцеговина U21. Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Чемпионат Европы, 29 марта 2022 года

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    Сандро Тонали
    Молодежная сборная Италии на своём поле сыграет против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на Чемпионат Европы. Матч со стоится 29 марта, начало — 19:30 (мск). Италия U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа F 29 Марта 2022 года
    Италия U21
  • Рим
    •  Италия U21 18:30 Босния и Герцеговина U21 Босния и Герцеговина U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа F
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    Италия U21

    Итальянцы занимают вторую строчку турнирной таблицы группы F набрав 14 очков. Лидер группы Швеция имеет такое же количество баллов, а нынешний соперник отстаёт на 3 очка.

    После шести туров текущего сезона подопечные Паоло Николато записали на свой счет четыре победы и две ничьи.

    Коэффициенты матча Италия U21 — Босния и Герцеговина U21

  • 1
  • 1.19
  • X
  • 5.70
  • 2
  • 15.00
  • Ставка
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    Первый ничейный результат был с прямым соперником за лидерство Швецией (1:1), а второй в последнем матче квалификации с Черногорией (1:1).

    Все прогнозы на футбол

    В остальных поединках Италия уверенно обыграла Люксембург (3:0), Черногорию (1:0), Ирландию (0:2) и теперешнего соперника Боснию и Герцеговину (1:2).

    Босния и Герцеговина U21

    «Желто-синие» разместились на третьей строчке турнирной таблицы той же группы набрав 11 очков. Расположившаяся ниже Ирландия отстаёт всего на 1 балл.

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  • 26/03/2022

    • Босния и Герцеговина в последних двух поединках одержала победы над Черногорией (2:1) и Люксембургом (1:0), до этого «драконы» уже обыгрывали Люксембург, но с большим отрывом — 2:0.

    Так же у этой сборной был один ничейный поединок со Швецией (1:1), а в остальных матчах «желто-синие» терпели поражения от Ирландии (0:2), Италии (1:2) и Швеции (4:0).

    Прогноз и ставка

    На победу Италии в этом матче можно поставить за 1.19, ничью букмекеры предлагают взять за 5.50, а победу Боснии и Герцеговины — за 11.50.

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    Прогноз — В этой группе нет явного лидера, у всех сборных примерно равное количество баллов и поэтому каждый поединок очень важен. Оба коллектива с первых минут пойдут вперед, так как нужно забирать 3 очка. Поэтому ожидается, что уже в первом тайме будет забито минимум 2 гола.

    Ставка — Тотал первого тайма больше 1.5 за 2.40.

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    Италия U21 — Босния и Герцеговина U21: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 29.03.2022. Прогнозы на футбол. Результативный первый тайм
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