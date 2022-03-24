Швеция сыграет на своем поле с Чехией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Шведы в своей группе заняли второе место. Скандинавы уступили первую строчку только испанцам.

В минувшем туре отбора «желто-синие» как раз уступили Испании (1:0). Причем единственный мяч команда пропустила в самой концовке.

Коэффициенты матча Швеция — Чехия 1 2.00 X 3.20 2 4.25 Ставка

А вот с атакой у шведов дела не клеились. В 8 матчах отбора Швеция забила только 12 мячей. Не помог даже Златан Ибрагимович.

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Наверняка в этом поединке шведы сыграют в привычной для себя манере. Особой активности в атаке от них ожидать не стоит, но свои моменты команда будет иметь.

Чехия

Чехия попала в стыковые матчи чудом. Заняв третье место в своей отборочной группе, команда не по спортивным причинам получила желанный шанс.

В заключительном туре отбора сборная Чехии выиграла. Дома чехи не оставили шансов Эстонии (2:0).

Правда, с результативностью форвардов у Чехии все не так весело. В 8 поединках команда забила всего 14 голов.

Шведы для сборной Чехии — крайне неудобный оппонент. Из трех поединков чехи один раз проиграли при двух паритетах.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 2.10, на ничью за 3.32, а на Чехию — за 4.12.

Шведы испытывают трудности с реализацией .

Чехи мотивированы добыть историческую первую победу над Швецией.

Атака шведов выглядит весьма неубедительно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Чехии -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.