ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Илья БуровИлья Буров: Бороться за медаль в Китае было тяжелее, чем в Корее. Уровень спортсменов серьезно вырос Леонид Слуцкий Форс-мажор. Слуцкий не справился с кадровым кризисом в «Рубине» Александер Чеферин и Нассер Аль-ХелайфиЛишь бы о Суперлиге забыли. УЕФА меняет финансовые правила ради комфорта топ-клубов
  • 10:15
    • «Милан» планирует продлить контракт с 40-летним Ибрагимовичем
    Все новости спорта

    Шведы будут биты?!

    Швеция — Чехия. Дерзкая ставка за 5.20 на матч ЧМ-2022 24 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФИФА Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Швеции Прогнозы на сборную Чехии Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Швеция — Чехия
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эмиль Крафт
    Швеция сыграет на своем поле с Чехией в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 24 марта, начало — в 22:45 мск. Швеция — Чехия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Плей-офф. Полуфинал 24 Марта 2022 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 22:45 Чехия Чехия
  • Прага
    •

    Швеция

    Шведы в своей группе заняли второе место. Скандинавы уступили первую строчку только испанцам.

    В минувшем туре отбора «желто-синие» как раз уступили Испании (1:0). Причем единственный мяч команда пропустила в самой концовке.

    Коэффициенты матча Швеция — Чехия

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 4.25
  • Ставка
    •

    А вот с атакой у шведов дела не клеились. В 8 матчах отбора Швеция забила только 12 мячей. Не помог даже Златан Ибрагимович.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Наверняка в этом поединке шведы сыграют в привычной для себя манере. Особой активности в атаке от них ожидать не стоит, но свои моменты команда будет иметь.

    Чехия

    Чехия попала в стыковые матчи чудом. Заняв третье место в своей отборочной группе, команда не по спортивным причинам получила желанный шанс.

    В заключительном туре отбора сборная Чехии выиграла. Дома чехи не оставили шансов Эстонии (2:0).

  • «Ман Сити» против «Ливерпуля»: кто станет чемпионом
  • У кого больше шансов на титул?
  • Вчера

    • Правда, с результативностью форвардов у Чехии все не так весело. В 8 поединках команда забила всего 14 голов.

    Шведы для сборной Чехии — крайне неудобный оппонент. Из трех поединков чехи один раз проиграли при двух паритетах.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Швецию за 2.10, на ничью за 3.32, а на Чехию — за 4.12.

    2000ЗабратьФрибет с любым коэффициентомwinline.ru 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Шведы испытывают трудности с реализацией.

    Чехи мотивированы добыть историческую первую победу над Швецией.

    Атака шведов выглядит весьма неубедительно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора Чехии -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.92
  • Прогноз на матч Контавейт — Ли
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Уотсон — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Бенчич — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Александрова — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Дельбонис — Маррей
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Корда — Давидович-Фокина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Венгрия U21 — Сан-Марино U21
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сербия U21 — Северная Македония U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Спартак — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Авангард — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Израиль U21 — Польша U21
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.52
  • Прогноз на матч Молдавия — Казахстан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.42
  • Прогноз на матч Эстония — Кипр
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Венгрия — Сербия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Швеция — Чехия: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Шведы будут биты?!
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры