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    Произведут ли команды голевой обмен?

    Сербия U21 — Северная Македония U21. Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, отбор на молодежный ЧЕ-2023, 24 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на Сербия U21 — Северная Македония U21
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    Желько Гаврич
    24 марта в Белграде сборная Сербии сыграет со сверстниками из Северной Македонии в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 19:00 по мск. Сербия U21 — Северная Македония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа H 24 Марта 2022 года
    Сербия U21
  • Белград
    •  Сербия U21 19:00 Северная Македония U21 Северная Македония U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа H
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    Сербия U21

    Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После шести туров у нее пять очков и пятое место в группе.

    Стартовали «белые орлы» с домашнего матча против сверстников из Украины, проиграв им со счетом 0:1, после этого они в гостях поделили очки с Северной Македонией, сыграв 0:0.

    Коэффициенты матча Сербия U21 — Северная Македония U21

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  • 1.53
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  • 4.00
  • 2
  • 5.70
  • Ставка
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    И только в третьем туре сербы забили первые голы и добыли первую победу в квалификации, обыграв в гостях Армению 4:1, затем их дома разгромили французы — 0:3.

    Все прогнозы на футбол

    После этого была ничья 0:0 дома с фарерцами и поражение в гостях от украинцев 1:2. Отметим, что четыре из восьми предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0.

    Северная Македония U21

    Молодежная сборная Северной Македонии с шестью очками занимает третьей место в своей группе. От второй Украины она отстает на семь баллов.

    В шести проведенных встречах «золотисто-красные» потерпели два фиаско, оба которые были от французов — 0:3 и 0:1 . Еще они одну игру они выиграли, переиграв на выезде Армению — 2:1.

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    • Остальные же три поединка македонцы завершили мировыми исходами. На своей территории с украинцами — 1:1, а также с Фарерскими островами 1:1 вне родных стен и с предстоящим противнком 0:0 дома.

    В декабре Северная Македония провела два товарняка с одногодками из Косово. В первой игре она победила 1:0, а в другой встрече была мировая 3:3.

    В данной вековой категории эти сборные провели между собой девять игр, в которых пять раз сильнее были сербы, раз выиграли македонцы и три поединка завершились вничью.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.71.

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    На викторию Северной Македонии U21 дают — 3.70, ничья оценена — в 3.15.

    Несмотря на то что обе команды имеют большие проблемы в завершающей стадии, от данной встречи ждем обмена голами, так как только победа позволит командам продолжить борьбу за путевку в финальную часть. Поэтому они должны сыграть в открытый футбол.

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    Сербия U21 — Северная Македония U21: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 24.03.2022. Прогнозы на футбол. Произведут ли команды голевой обмен?
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