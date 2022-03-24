Сербия U21
Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После шести туров у нее пять очков и пятое место в группе.
Стартовали «белые орлы» с домашнего матча против сверстников из Украины, проиграв им со счетом 0:1, после этого они в гостях поделили очки с Северной Македонией, сыграв 0:0.
Коэффициенты матча Сербия U21 — Северная Македония U21
И только в третьем туре сербы забили первые голы и добыли первую победу в квалификации, обыграв в гостях Армению 4:1, затем их дома разгромили французы — 0:3.
После этого была ничья 0:0 дома с фарерцами и поражение в гостях от украинцев 1:2. Отметим, что четыре из восьми предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0.
Северная Македония U21
Молодежная сборная Северной Македонии с шестью очками занимает третьей место в своей группе. От второй Украины она отстает на семь баллов.
В шести проведенных встречах «золотисто-красные» потерпели два фиаско, оба которые были от французов — 0:3 и 0:1 . Еще они одну игру они выиграли, переиграв на выезде Армению — 2:1.
Остальные же три поединка македонцы завершили мировыми исходами. На своей территории с украинцами — 1:1, а также с Фарерскими островами 1:1 вне родных стен и с предстоящим противнком 0:0 дома.
В декабре Северная Македония провела два товарняка с одногодками из Косово. В первой игре она победила 1:0, а в другой встрече была мировая 3:3.
В данной вековой категории эти сборные провели между собой девять игр, в которых пять раз сильнее были сербы, раз выиграли македонцы и три поединка завершились вничью.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.71.
На викторию Северной Македонии U21 дают — 3.70, ничья оценена — в 3.15.
Несмотря на то что обе команды имеют большие проблемы в завершающей стадии, от данной встречи ждем обмена голами, так как только победа позволит командам продолжить борьбу за путевку в финальную часть. Поэтому они должны сыграть в открытый футбол.