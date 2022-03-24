24 марта в Белграде сборная Сербии сыграет со сверстниками из Северной Македонии в отборочном матче ЧЕ-2023. Игра начнется в 19:00 по мск. Сербия U21 — Северная Македония U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сербия U21

Сербская молодежь, которая провалила прошлую отборочную компанию, в текущей цикле также не блещет хорошими результатами. После шести туров у нее пять очков и пятое место в группе.

Стартовали «белые орлы» с домашнего матча против сверстников из Украины, проиграв им со счетом 0:1, после этого они в гостях поделили очки с Северной Македонией, сыграв 0:0.

Коэффициенты матча Сербия U21 — Северная Македония U21 1 1.53 X 4.00 2 5.70 Ставка

И только в третьем туре сербы забили первые голы и добыли первую победу в квалификации, обыграв в гостях Армению 4:1, затем их дома разгромили французы — 0:3.

Все прогнозы на футбол

После этого была ничья 0:0 дома с фарерцами и поражение в гостях от украинцев 1:2. Отметим, что четыре из восьми предыдущих матчей с участием сербской «молодежки» завершились со счетом 0:0.

Северная Македония U21

Молодежная сборная Северной Македонии с шестью очками занимает третьей место в своей группе. От второй Украины она отстает на семь баллов.

В шести проведенных встречах «золотисто-красные» потерпели два фиаско, оба которые были от французов — 0:3 и 0:1 . Еще они одну игру они выиграли, переиграв на выезде Армению — 2:1.

Остальные же три поединка македонцы завершили мировыми исходами. На своей территории с украинцами — 1:1, а также с Фарерскими островами 1:1 вне родных стен и с предстоящим противнком 0:0 дома.

В декабре Северная Македония провела два товарняка с одногодками из Косово. В первой игре она победила 1:0, а в другой встрече была мировая 3:3.

В данной вековой категории эти сборные провели между собой девять игр, в которых пять раз сильнее были сербы, раз выиграли македонцы и три поединка завершились вничью.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Сербии U21 предлагают — 1.71.

На викторию Северной Македонии U21 дают — 3.70, ничья оценена — в 3.15.

Несмотря на то что обе команды имеют большие проблемы в завершающей стадии, от данной встречи ждем обмена голами, так как только победа позволит командам продолжить борьбу за путевку в финальную часть. Поэтому они должны сыграть в открытый футбол.