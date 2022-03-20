«Сельта» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:15 мск. «Сельта» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сельта»

«Сельта» занимает скромную 10 позицию в турнирной таблице. Причем забивает команда из Виго чуть чаще, чем пропускает (33:32).

Зато Яго Аспас по-прежнему результативен. Опытнейший форвард настрелял уже 13 мячей в Примере.

Коэффициенты матча Сельта — Бетис 1 2.20 X 3.40 2 3.30 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Сельта» потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Вильярреалу» (1:0).

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Против «Бетиса» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Сельта» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

«Бетис»

Эта команда логично сражается за зону Лиги чемпионов. Причем шансы в этой борьбе у севильцев имеются.

Между тем, сейчас «Бетис» сейчас находится на 5 месте. При этом отставание от третьей позиции составляет всего два очка.

В предыдущем туре «Бетис» сумел добыть три очка. Дома был с минимальным счетом обыгран «Атлетик».

Правда, затем последовал вылет из еврокубков. В Лиге Европы камнем преткновения стал «Айнтрахт».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.20, на ничью за 3.50, а на «Бетис» — за 3.20.

Атака во главе с Аспасом способна доставить неприятности любому сопернику.

«Бетис» в последних матчах выглядит неубедительно .

Фактор своего поля сыграет за «Сельту». Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.20.