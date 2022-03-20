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    «Бетис» покинет Виго на щите

    «Сельта» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Примера, 20 марта 2022 года

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    Серхио Каналес
    «Сельта» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 29-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 20 марта, начало — в 18:15 мск. «Сельта» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 20 Марта 2022 года
    Сельта
  • Виго
    •  Сельта 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
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    «Сельта»

    «Сельта» занимает скромную 10 позицию в турнирной таблице. Причем забивает команда из Виго чуть чаще, чем пропускает (33:32).

    Зато Яго Аспас по-прежнему результативен. Опытнейший форвард настрелял уже 13 мячей в Примере.

    Коэффициенты матча Сельта — Бетис

  • 1
  • 2.20
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Сельта» потерпела поражение. На выезде команда минимально уступила «Вильярреалу» (1:0).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Против «Бетиса» команда традиционно испытывает сложности. Из пяти последних матчей «Сельта» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

    «Бетис»

    Эта команда логично сражается за зону Лиги чемпионов. Причем шансы в этой борьбе у севильцев имеются.

    Между тем, сейчас «Бетис» сейчас находится на 5 месте. При этом отставание от третьей позиции составляет всего два очка.

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  • 15/03/2022

    • В предыдущем туре «Бетис» сумел добыть три очка. Дома был с минимальным счетом обыгран «Атлетик».

    Правда, затем последовал вылет из еврокубков. В Лиге Европы камнем преткновения стал «Айнтрахт».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сельту» за 2.20, на ничью за 3.50, а на «Бетис» — за 3.20.

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    Атака во главе с Аспасом способна доставить неприятности любому сопернику.

    «Бетис» в последних матчах выглядит неубедительно.

    Фактор своего поля сыграет за «Сельту». Наши прогноз и ставка — Победа «Сельты» с коэффициентом 2.20.

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    «Сельта» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 20.03.2022. Прогнозы на футбол. «Бетис» покинет Виго на щите
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