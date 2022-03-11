«Атлетико» примет «Кадис» в матче 28 тура чемпионата Испании на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Поединок запланирован на 11 марта 23:00 мск. «Атлетико» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Атлетико»

По итогам 27 туров «матрасники» находятся на 4 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. У них 48 очков в активе, но борьба за место в Лиге чемпионов только в самом разгаре. В двух очках ниже находится «Бетис», да и «Барселону» еще можно потеснить.

К матчу с «Кадисом» «Атлетико» выиграл 3 раза подряд. Он разгромил «Осасуну» 3:0, выиграл у «Сельты» 2:0 и «Бетиса» 3:1. 23 февраля у столичных была ничья с «Ман Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

Коэффициенты матча Атлетико — Кадис 1 1.30 X 5.00 2 12.00 Ставка

Последнее поражение «Атлетико» потерпел 16 февраля, когда на своем поле проиграл «Леванте» 0:1.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют Даниэль Васс, Шиме Врсалько, Коке, Анхель Корреа, Матеус Кунья, Томас Лемар, Марио Эрмосо. Жоффрей Кондогбиа под вопросом.

«Кадис»

У гостей ситуация намного хуже. У них 24 очка в 27 турах и они занимают 18 место в таблице Примеры. Тем не менее победа может сразу же поднять их из зоны вылета.

Андалусийцы выиграли только один матч из пяти последних, но при этом они не проигрывают уже 4 тура подряд. До прошлого тура команда шла на серии ничьих — 0:0 с «Сельтой», 1:1 с «Хетафе» и 0:0 с «Гранадой».

Эту серию «Кадис» прервал домашней победой над« Райо Вальекано», которая была добыта двумя голами. Это был первый случай за 6 матчей «желтой подлодки», когда она забила больше гола.

Не сыграют Флорин Андоне, Вараздат Ароян и Сальви Санчес.

Прогноз и ставка

Цифры говорят в пользу «Атлетико». На него букмекеры дают 1.33. На победу «Кадиса» стоит цифра 9.80. Ничья оценивается котировкой 5.00.

«Атлетико» провел серию неплохих матчей. Он неплохо сыграл с МЮ и выиграл у «Бетиса». А еще в 3 из 4 поединков команда Симеоне забивала не менее двух голов.

Во-первых, мы рекомендуем поставить на победу хозяев с форой -1.5 за 1.97.

Во-вторых, можно поставить на ИТ «Атлетико». В данном случае на ИТ больше 2.5 за 2.59, если исходить из последних результатов.