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    Уверенная победа «Атлетико»?

    «Атлетико» — «Кадис». Прогноз, ставки (к. 1.97) на футбол, Примера, 11 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Атлетико» — «Кадис»
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    Жоау Фелиш
    «Атлетико» примет «Кадис» в матче 28 тура чемпионата Испании на поле стадиона «Ванда Метрополитано». Поединок запланирован на 11 марта 23:00 мск. «Атлетико» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 11 Марта 2022 года
    Атлетико
  • Мадрид
    •  Атлетико 23:00 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    «Атлетико»

    По итогам 27 туров «матрасники» находятся на 4 позиции в турнирной таблице чемпионата Испании. У них 48 очков в активе, но борьба за место в Лиге чемпионов только в самом разгаре. В двух очках ниже находится «Бетис», да и «Барселону» еще можно потеснить.

    К матчу с «Кадисом» «Атлетико» выиграл 3 раза подряд. Он разгромил «Осасуну» 3:0, выиграл у «Сельты» 2:0 и «Бетиса» 3:1. 23 февраля у столичных была ничья с «Ман Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 Лиги чемпионов.

    Коэффициенты матча Атлетико — Кадис

  • 1
  • 1.30
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 12.00
  • Ставка
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    Последнее поражение «Атлетико» потерпел 16 февраля, когда на своем поле проиграл «Леванте» 0:1.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют Даниэль Васс, Шиме Врсалько, Коке, Анхель Корреа, Матеус Кунья, Томас Лемар, Марио Эрмосо. Жоффрей Кондогбиа под вопросом.

    «Кадис»

    У гостей ситуация намного хуже. У них 24 очка в 27 турах и они занимают 18 место в таблице Примеры. Тем не менее победа может сразу же поднять их из зоны вылета.

    Андалусийцы выиграли только один матч из пяти последних, но при этом они не проигрывают уже 4 тура подряд. До прошлого тура команда шла на серии ничьих — 0:0 с «Сельтой», 1:1 с «Хетафе» и 0:0 с «Гранадой».

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    • Эту серию «Кадис» прервал домашней победой над« Райо Вальекано», которая была добыта двумя голами. Это был первый случай за 6 матчей «желтой подлодки», когда она забила больше гола.

    Не сыграют Флорин Андоне, Вараздат Ароян и Сальви Санчес.

    Прогноз и ставка

    Цифры говорят в пользу «Атлетико». На него букмекеры дают 1.33. На победу «Кадиса» стоит цифра 9.80. Ничья оценивается котировкой 5.00.

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    «Атлетико» провел серию неплохих матчей. Он неплохо сыграл с МЮ и выиграл у «Бетиса». А еще в 3 из 4 поединков команда Симеоне забивала не менее двух голов.

    Во-первых, мы рекомендуем поставить на победу хозяев с форой -1.5 за 1.97.

    Во-вторых, можно поставить на ИТ «Атлетико». В данном случае на ИТ больше 2.5 за 2.59, если исходить из последних результатов.

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    «Атлетико» — «Кадис»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 11.03.2022. Прогнозы на футбол. Уверенная победа «Атлетико»?
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