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    «Балтика» оседлает молодых «быков»

    «Краснодар-2» — «Балтика». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, ФНЛ, 8 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Балтика»
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    «Балтика»
    «Краснодар-2» сыграет на своем поле с «Балтикой» в рамках 26-го тура чемпионата России. Матч пройдет 8 марта, начало — в 18:00 мск. «Краснодар-2» — «Балтика»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 06 Марта 2022 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 18:00 Балтика Балтика
  • Калининград
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    «Краснодар-2»

    «Краснодар-2» явно не устраивает текущее 12 место. Кубанская молодежь выглядит неплохо, но запаса прочности нет.

    Вообще, молодые «быки» никак не могут поднатореть в плане реализации. В 25 матчах «Краснодар-2» забил всего 24 мяча.

    Между тем, с обороной у краснодарцев не все так ужасно. Пропущено 29 мячей — показатель средний по ФНЛ.

    Прогнозы на ФНЛ

    Против «Балтики» команда наверняка будет играть с оглядкой на собственные тылы. Вот только хватит ли молодым «быкам» сил взять очки?!

    «Балтика»

    Эта команда нынешний чемпионат проводит, словно на качелях. Слабый старт сменился неплохим осенним спуртом.

    «Балтика» на текущий момент занимает 7 место в таблице. Причем отставание до вожделенной зоны плей-офф измеряется 5 очками.

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  • 05/03/2022

    • А вот оборона «Балтики» представляет собой могучие редуты. В 25 матчах команда пропустила всего 20 раз.

    А вот с атакой у балтийцев имеются явные сложности. Команда смогла забить всего 31 раз, что явно идет вразрез с высокими амбициями.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Балтику» за 2.00, на ничью за 3.56, а на «Краснодар-2» — за 3.70.

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    Хозяевам явно недостает стабильности.

    Гости имеют сверхнадежные тылы.

    Балтийцы борются за выход в плей-офф. Наши прогноз и ставка — Победа «Балтики» с коэффициентом 2.00.

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    «Краснодар-2» — «Балтика»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. «Балтика» оседлает молодых «быков»
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