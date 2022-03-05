«Валенсия»
Накануне «Валенсия» пробилась в финал Кубка Испании, обыграв дома 1:0 «Атлетик» из Бильбао, а в первой игре расписав выездную мировую со счетом 1:1.
В своей последней игре чемпионата страны, которая прошла неделю тому назад, «летучие мыши» минимально одолели 1:0 «Мальорку» на ее поле. Этой викторией они прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в Примере, где пять раз уступали.
Коэффициенты матча Валенсия — Гранада
В турнирной таблице «оранжевые» засели в середине турнирной таблицы, где наверняка и финишируют. В 26 проведенных встречах они разжились лишь 33 очками.
Календарь и таблица испанской Примеры
На своем поле «Валенсия» в этом чемпионате выступает миролюбиво, шесть раз сыграв вничью за 13 игр при четырех выигрышах и трех фиаско.
«Гранада»
В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 17-й позиции, набрав 25 балла. Запас перед зоной вылета у клуба составляет четыре очка, так что борьба за выживание еще впереди.
Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в шести последних встречах чемпионата они никак не могут выиграть.
Сперва в этот неудачный период «красно-белые» уступили в пяти поединках подряд, а в прошлом туре прервали эту серию, расписав на своем поле мировую с «Кадисом» со счетом 0:0.
«Гранада» на выезде в этом чемпионате Испании выиграла лишь одну игру из 13, а также она по шесть раз расписывала мировые и терпела фиаско.
В первом круге эти команды на поле «Гранады» очки поделили 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.83.
На викторию «Гранады» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.76.
Так как «Валенсия» накануне затратила много сил в Кубке, то вполне возможно, что гости смогут разжиться таким нужным для них очками.