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    «Гранада» воспользуется усталостью «Валенсии»

    «Валенсия» — «Гранада». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Испании, 5 марта 2022 года

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    «Гранада»
    В субботу, 5 марта, в рамках 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Гранаду». Начало встречи намечено на 20:30 по мск. «Валенсия» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 05 Марта 2022 года
    Валенсия
  • Валенсия
    •  Валенсия 20:30 Гранада Гранада
  • Гранада
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    «Валенсия»

    Накануне «Валенсия» пробилась в финал Кубка Испании, обыграв дома 1:0 «Атлетик» из Бильбао, а в первой игре расписав выездную мировую со счетом 1:1.

    В своей последней игре чемпионата страны, которая прошла неделю тому назад, «летучие мыши» минимально одолели 1:0 «Мальорку» на ее поле. Этой викторией они прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в Примере, где пять раз уступали.

    Коэффициенты матча Валенсия — Гранада

  • 1
  • 1.77
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 4.70
  • Ставка
    •

    В турнирной таблице «оранжевые» засели в середине турнирной таблицы, где наверняка и финишируют. В 26 проведенных встречах они разжились лишь 33 очками.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    На своем поле «Валенсия» в этом чемпионате выступает миролюбиво, шесть раз сыграв вничью за 13 игр при четырех выигрышах и трех фиаско.

    «Гранада»

    В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 17-й позиции, набрав 25 балла. Запас перед зоной вылета у клуба составляет четыре очка, так что борьба за выживание еще впереди.

    Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в шести последних встречах чемпионата они никак не могут выиграть.

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    • Сперва в этот неудачный период «красно-белые» уступили в пяти поединках подряд, а в прошлом туре прервали эту серию, расписав на своем поле мировую с «Кадисом» со счетом 0:0.

    «Гранада» на выезде в этом чемпионате Испании выиграла лишь одну игру из 13, а также она по шесть раз расписывала мировые и терпела фиаско.

    В первом круге эти команды на поле «Гранады» очки поделили 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.83.

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    На викторию «Гранады» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.76.

    Так как «Валенсия» накануне затратила много сил в Кубке, то вполне возможно, что гости смогут разжиться таким нужным для них очками.

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    «Валенсия» — «Гранада»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 05.03.2022. Прогнозы на футбол. «Гранада» воспользуется усталостью «Валенсии»
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