В субботу, 5 марта, в рамках 27-го тура испанской Примеры «Валенсия» на своем поле примет «Гранаду». Начало встречи намечено на 20:30 по мск. «Валенсия» — «Гранада»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Валенсия»

Накануне «Валенсия» пробилась в финал Кубка Испании, обыграв дома 1:0 «Атлетик» из Бильбао, а в первой игре расписав выездную мировую со счетом 1:1.

В своей последней игре чемпионата страны, которая прошла неделю тому назад, «летучие мыши» минимально одолели 1:0 «Мальорку» на ее поле. Этой викторией они прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в Примере, где пять раз уступали.

Коэффициенты матча Валенсия — Гранада 1 1.77 X 3.65 2 4.70 Ставка

В турнирной таблице «оранжевые» засели в середине турнирной таблицы, где наверняка и финишируют. В 26 проведенных встречах они разжились лишь 33 очками.

Календарь и таблица испанской Примеры

На своем поле «Валенсия» в этом чемпионате выступает миролюбиво, шесть раз сыграв вничью за 13 игр при четырех выигрышах и трех фиаско.

«Гранада»

В турнирной таблице Примеры «Гранада» разместилась на 17-й позиции, набрав 25 балла. Запас перед зоной вылета у клуба составляет четыре очка, так что борьба за выживание еще впереди.

Отметим, что «насриды» с конца ноября выдали длительную серию без поражений, однако в шести последних встречах чемпионата они никак не могут выиграть.

Сперва в этот неудачный период «красно-белые» уступили в пяти поединках подряд, а в прошлом туре прервали эту серию, расписав на своем поле мировую с «Кадисом» со счетом 0:0.

«Гранада» на выезде в этом чемпионате Испании выиграла лишь одну игру из 13, а также она по шесть раз расписывала мировые и терпела фиаско.

В первом круге эти команды на поле «Гранады» очки поделили 1:1, а в прошлом сезоне они обменялись домашними викториями.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Валенсии» предлагают — 1.83.

На викторию «Гранады» дают — 4.70, ничья оценена — в 3.76.

Так как «Валенсия» накануне затратила много сил в Кубке, то вполне возможно, что гости смогут разжиться таким нужным для них очками.