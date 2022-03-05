Встреча 20-го тура РПЛ между ЦСКА и «Нижним Новгородом» состоится 5 марта. Матч на «ВЭБ Арене» начнется в 19:00 мск. ЦСКА — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ЦСКА

Зимой ЦСКА покинули защитники Гогуа и Васин, полузащитники Бохинен, Кучаев и Бистрович, форварды Жиронкин, Чалов и Н'Диай. Пришли хавбеки Языджи, Карраскаль и Гбамен, а также нападающий Медина.

Во время зимних сборов армейский клуб сыграл с «Дюделанжем» (0:1), «Виборгом» (3:2), «Норшелланом» (1:0), «Лонгбю» (3:2), «Мерсией» (3:0) и «Рубином» (1:1).

Коэффициенты матча ЦСКА — Нижний Новгород 1 1.40 X 4.50 2 9.00 Ставка

В первом матче весенней части турнира ЦСКА в столичном дерби обыграл «Спартак» (2:0), после чего армейцы в 1/8 финала Кубка России обыграли на выезде «Сочи» (2:1).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 19 туров РПЛ ЦСКА с 33 очками на 4-м месте. Разница мячей 23-16, у Заболотного 5 голов, но его участие под вопросом.

«Нижний Новгород»

Новгородцев зимой покинули вратарь Синицын, хавбеки Бумаль, Сапета и Могилевец, форварды Балай, Гладжан и Косарев.

Пришли в «Нижний Новгород» вратарь Гойло, защитник Александров, полузащитники Ларсон, Милсон, Стоцкий, Карасев и Кравцов, а также нападающий Игбоун.

В матче 19-го тура РПЛ подопечные Александра Кержакова дома одолели «Урал» (1:0), после чего на выезде были разгромлены «Динамо» (0:3) в матче Кубка России.

Календарь и таблица РПЛ

После 19 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 22 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 19-30, Николай Калинский забил 6 голов. Под вопросом — Козлов.

Прогноз и ставка

На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Нижнего Новгорода» — 8.00.

Команды дважды встречались в прошлом году — оба раза победил ЦСКА (со счетом 2:0 и 2:1).

В последних 4 выездных встречах в РПЛ «Нижний Новгород» не побеждал (1 ничья, 3 поражения). Прогнозируем, что ЦСКА не проиграет в низовом матче .