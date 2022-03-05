ЦСКА
Зимой ЦСКА покинули защитники Гогуа и Васин, полузащитники Бохинен, Кучаев и Бистрович, форварды Жиронкин, Чалов и Н'Диай. Пришли хавбеки Языджи, Карраскаль и Гбамен, а также нападающий Медина.
Во время зимних сборов армейский клуб сыграл с «Дюделанжем» (0:1), «Виборгом» (3:2), «Норшелланом» (1:0), «Лонгбю» (3:2), «Мерсией» (3:0) и «Рубином» (1:1).
Коэффициенты матча ЦСКА — Нижний Новгород
В первом матче весенней части турнира ЦСКА в столичном дерби обыграл «Спартак» (2:0), после чего армейцы в 1/8 финала Кубка России обыграли на выезде «Сочи» (2:1).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 19 туров РПЛ ЦСКА с 33 очками на 4-м месте. Разница мячей 23-16, у Заболотного 5 голов, но его участие под вопросом.
«Нижний Новгород»
Новгородцев зимой покинули вратарь Синицын, хавбеки Бумаль, Сапета и Могилевец, форварды Балай, Гладжан и Косарев.
Пришли в «Нижний Новгород» вратарь Гойло, защитник Александров, полузащитники Ларсон, Милсон, Стоцкий, Карасев и Кравцов, а также нападающий Игбоун.
В матче 19-го тура РПЛ подопечные Александра Кержакова дома одолели «Урал» (1:0), после чего на выезде были разгромлены «Динамо» (0:3) в матче Кубка России.
После 19 туров РПЛ «Нижний Новгород» с 22 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 19-30, Николай Калинский забил 6 голов. Под вопросом — Козлов.
Прогноз и ставка
На победу ЦСКА в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.44, на ничью в основное время — 4.50, а на победу «Нижнего Новгорода» — 8.00.
Команды дважды встречались в прошлом году — оба раза победил ЦСКА (со счетом 2:0 и 2:1).
В последних 4 выездных встречах в РПЛ «Нижний Новгород» не побеждал (1 ничья, 3 поражения). Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок