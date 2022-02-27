«Ахмат» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ахмат»

«Ахмат» привычно обитает в середине таблицы. На текущий момент команда занимает 7 место.

Грозненцы имеют средние показатели. 24 забитых мяча в активе команды при 24 же в пассиве.

Коэффициенты матча Ахмат — Уфа 1 2.10 X 3.20 2 3.80 Ставка

«Ахмат» вполне способен побороться за выход в еврокубки. Отставание от 4 места составляет всего 4 пункта.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Вообще, «Ахмат» играет против «Уфы» неудачно. Из пяти последних очных поединков грозненцы выиграли дважды, трижды уступив.

«Уфа»

У уфимцев нынче одна задача — остаться в элите. Однако пока команда находится на 15 месте.

Слабая атака является главной проблемой команды Алексея Стукалова. В 18 матчах забито всего 17 мячей.

Отставание от полностью спасительного 12 места составляет всего три очка. Так что шансы на спасение есть.

«Уфа» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Да и баланс последних свиданий с «Ахматом» в их пользу.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.05, на ничью за 3.30, а на «Уфа» — за 4.24.

Родные стены станут важным фактором победы грозненцев .

«Уфа» слишком зависима от своего лидера атак Гамида Агаларова.

Хозяева выглядят монолитнее, к тому же попытаются взять реванш за поражение в первом круге. Наши прогноз и ставка — Победа «Ахмата» с коэффициентом 2.05.