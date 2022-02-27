Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кристофер Нкунку«Спартак» встретится с Тедеско. Разбор «Лейпцига» перед матчем 1/8 Лиги Европы «Бетис» — «Зенит»Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» на выезде у «Райо Вальекано», «Барселона» принимает «Атлетик»
  • 20:39
    • УЕФА рассматривает вопрос о разрыве сотрудничества с «Газпромом»
  • 20:18
    • IIHF обсудит перенос ЧМ-2023 из России
  • 19:20
    • МОК призывает перенести или отменить все соревнования в России и Белоруссии
  • 01:14
    • «Интер» не сумел обыграть «Дженоа»
  • 01:09
    • «Леванте» дома разгромил «Эльче»
  • 01:03
    • «Ренн» забил 4 мяча «Монпелье»
  • 00:56
    • «Саутгемптон» дома победил «Норвич»
    Все новости спорта

    «Ахмат» не оставит шансов уфимцам

    «Ахмат» — «Уфа». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, РПЛ, 27 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол России Прогнозы на РПЛ Прогнозы на Ахмат Прогнозы на Уфу Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Ахмат» — «Уфа»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Уфа»
    «Ахмат» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 19-го тура чемпионата России. Матч пройдет 27 февраля, начало — в 19:00 мск. «Ахмат» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Февраля 2022 года
    Ахмат
  • Грозный
    •  Ахмат 19:00 Уфа Уфа
  • Уфа
    •

    «Ахмат»

    «Ахмат» привычно обитает в середине таблицы. На текущий момент команда занимает 7 место.

    Грозненцы имеют средние показатели. 24 забитых мяча в активе команды при 24 же в пассиве.

    Коэффициенты матча Ахмат — Уфа

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
    •

    «Ахмат» вполне способен побороться за выход в еврокубки. Отставание от 4 места составляет всего 4 пункта.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Вообще, «Ахмат» играет против «Уфы» неудачно. Из пяти последних очных поединков грозненцы выиграли дважды, трижды уступив.

    «Уфа»

    У уфимцев нынче одна задача — остаться в элите. Однако пока команда находится на 15 месте.

    Слабая атака является главной проблемой команды Алексея Стукалова. В 18 матчах забито всего 17 мячей.

  • Били-били, не забили. «Зенит» не смог сломить «Бетис» и покинул Лигу Европы
  • «Бетис» на своем поле сыграл вничью 0:0 с петербургским «Зенитом» в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • Отставание от полностью спасительного 12 места составляет всего три очка. Так что шансы на спасение есть.

    «Уфа» наверняка будет искать свой шанс на контратаках. Да и баланс последних свиданий с «Ахматом» в их пользу.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ахмат» за 2.05, на ничью за 3.30, а на «Уфа» — за 4.24.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Родные стены станут важным фактором победы грозненцев.

    «Уфа» слишком зависима от своего лидера атак Гамида Агаларова.

    Хозяева выглядят монолитнее, к тому же попытаются взять реванш за поражение в первом круге. Наши прогноз и ставка — Победа «Ахмата» с коэффициентом 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.20
  • Прогноз на матч Химки — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  3.13
  • Прогноз на матч Нижний Новгород — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лидс — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Блэкберн — КПР
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.28
  • Прогноз на матч Мальорка — Валенсия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Сочи — Арсенал Тула
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Салернитана — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Унион — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Кельн
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.44
  • Прогноз на матч Фрайбург — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Боруссия М — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Байер — Арминия
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.04
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Уотфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Кардифф — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Ахмат» — «Уфа»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 27.02.2022. Прогнозы на футбол. «Ахмат» не оставит шансов уфимцам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры