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    «Блэкберн» — «КПР». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Чемпионшип, 26 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Блэкберн» — «КПР»
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    Сэм Галлахер
    «Блэкберн» на своём поле сыграет против «КПР» в рамках 35-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 26 февраля, начало — 15:30 (мск). «Блэкберн» — «КПР»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 26 Февраля 2022 года
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    •  Блэкберн Роверс 15:30 Куинз Парк Рейнджерс Куинз Парк Рейнджерс
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    «Блэкберн»

    «Бродяги» находятся на 5-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 56 очков за 33 матча. Находящийся выше «Борнмут» имеет в своём активе всего на 2 балла больше.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Блэкберн» 3 раза сыграл вничью, 5 раз потерпел поражения от своих соперников и 2 раза свог порадовать болельщиков победами.

    В Чемпионшипе «риверсайдцы» не могут одержать победу уже 5 матчей подряд. Команда провела два ничейных поединка с «Лутон Таун» и «Вест Бромвичем», которые закончились с одинаковым счётом 0:0.

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    И так же «Блэкберн» потерпел поражения от «Шеффилда» (1:0) и «Ноттингема» (0:2).

    «КПР»

    «Супер обручи» находятся на 3-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 56 очков за 33 матча. Находящийся выше «Борнмут» опережает команду на 2 очка.

    За последние 10 поединков во всех турнирах «КПР» 4 раза смог одержать победу, 3 раза проиграл своим соперникам и 3 раза довольствовался ничьей.

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  • 23/02/2022

    • После неудачного отрезка в Чемпионшипе «обручи» смогли одержать победу в прошлом туре над «Блэкпулом» со счётом 2:1. До этого была ничья в матче с «Халлом», где команды обменялись голами и закончили поединок — 1:1. А вот «Миллуол» смог обыграть «КПР» на своём поле со счётом 2:0.

    Прогноз и ставка

    На победу «Блэкберна» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «КПР» — за 3.48.

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    Прогноз — В это матче встречаются два прямых конкурента, которые борются за ТОП-5 турнирной таблицы Чемпионшипа. Оба коллектива хороши в атаке, но и так же имеют проблемы в обороне. Это будет бой за 6 очков, в котором ожидается большое количество забитых мячей.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.08.

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    «Блэкберн» — «КПР»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 26.02.2022. Прогнозы на футбол. Нас ожидает результативный поединок
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