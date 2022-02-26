«Блэкберн» на своём поле сыграет против «КПР» в рамках 35-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 26 февраля, начало — 15:30 (мск). «Блэкберн» — «КПР»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Блэкберн»

«Бродяги» находятся на 5-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 56 очков за 33 матча. Находящийся выше «Борнмут» имеет в своём активе всего на 2 балла больше.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Блэкберн» 3 раза сыграл вничью, 5 раз потерпел поражения от своих соперников и 2 раза свог порадовать болельщиков победами.

В Чемпионшипе «риверсайдцы» не могут одержать победу уже 5 матчей подряд. Команда провела два ничейных поединка с «Лутон Таун» и «Вест Бромвичем», которые закончились с одинаковым счётом 0:0.

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И так же «Блэкберн» потерпел поражения от «Шеффилда» (1:0) и «Ноттингема» (0:2).

«КПР»

«Супер обручи» находятся на 3-м месте в турнирной таблице Чемпионшипа набрав 56 очков за 33 матча. Находящийся выше «Борнмут» опережает команду на 2 очка.

За последние 10 поединков во всех турнирах «КПР» 4 раза смог одержать победу, 3 раза проиграл своим соперникам и 3 раза довольствовался ничьей.

После неудачного отрезка в Чемпионшипе «обручи» смогли одержать победу в прошлом туре над «Блэкпулом» со счётом 2:1. До этого была ничья в матче с «Халлом», где команды обменялись голами и закончили поединок — 1:1. А вот «Миллуол» смог обыграть «КПР» на своём поле со счётом 2:0.

Прогноз и ставка

На победу «Блэкберна» в этом матче можно поставить за 2.17, ничью букмекеры предлагают взять за 3.50, а победу «КПР» — за 3.48.

Прогноз — В это матче встречаются два прямых конкурента, которые борются за ТОП-5 турнирной таблицы Чемпионшипа. Оба коллектива хороши в атаке, но и так же имеют проблемы в обороне. Это будет бой за 6 очков, в котором ожидается большое количество забитых мячей.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.08.