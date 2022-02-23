«Куинз Парк Рейнджерс»
«Куинз Парк Рейнджерс» находится на 4 месте. Однако команда вполне способна побороться за зону прямого повышения в классе.
Вот только атакующие показатели у команды скромные — 47 мячей в 32 матчах. Зато в свои ворота пропущено 37 голов.
В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» не смог победить. В матче с «Халл Сити» команда удовлетворилась лишь ничьей (1:1).
Поединки с «Блэкпулом» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Куинз Парк Рейнджерс» выиграл один раз, столько же уступив.
«Блэкпул»
На данный момент «Блэкпул» находится в районе середины таблицы. 15 место вряд ли предполагает серьезный подъем, но и вылет команде не угрожает.
Вот и минувший тур «Блэкпул» может записать себе в актив. На выезде команда расписала мировую с «Кардифф Сити» (1:1).
Причем «Блэкпул» не выигрывает уже на протяжении трех матчей. Да и голы даются команде с натугой: всего 35 мячей в 32 поединках.
Наверняка в этой встрече гости будут рады и ничьей. Тем паче, «КПР» в последних матчах выглядит бледновато.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 1.99, на ничью за 3.54, а на «Блэкпул» — за 4.02.
«Куинз Парк Рейнджерс» не выигрывает уже на протяжении пяти матчей.
«Блэкпул»
Обе команды не лучшим образом обороняются. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.