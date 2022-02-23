«Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» находится на 4 месте. Однако команда вполне способна побороться за зону прямого повышения в классе.

Вот только атакующие показатели у команды скромные — 47 мячей в 32 матчах. Зато в свои ворота пропущено 37 голов.

В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» не смог победить. В матче с «Халл Сити» команда удовлетворилась лишь ничьей (1:1).

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Поединки с «Блэкпулом» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Куинз Парк Рейнджерс» выиграл один раз, столько же уступив.

«Блэкпул»

На данный момент «Блэкпул» находится в районе середины таблицы. 15 место вряд ли предполагает серьезный подъем, но и вылет команде не угрожает.

Вот и минувший тур «Блэкпул» может записать себе в актив. На выезде команда расписала мировую с «Кардифф Сити» (1:1).

Причем «Блэкпул» не выигрывает уже на протяжении трех матчей. Да и голы даются команде с натугой: всего 35 мячей в 32 поединках.

Наверняка в этой встрече гости будут рады и ничьей. Тем паче, «КПР» в последних матчах выглядит бледновато.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 1.99, на ничью за 3.54, а на «Блэкпул» — за 4.02.

«Куинз Парк Рейнджерс» не выигрывает уже на протяжении пяти матчей.

«Блэкпул» способен дать бой любому оппоненту .

Обе команды не лучшим образом обороняются. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.