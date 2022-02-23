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    «Рейнджеры» устроят голевой обмен с «Блэкпулом»

    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 23 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул»
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    «Куинз Парк Рейнджерс»
    «Куинз Парк Рейнджерс» сыграет на своем поле с «Блэкпулом» в рамках 34-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 23 февраля, начало — в 22:45 мск. «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 23 Февраля 2022 года
    Куинз Парк Рейнджерс
  • Англия. Чемпионшип
    •  Куинз Парк Рейнджерс 22:45 Блэкпул Блэкпул
  • Англия. Чемпионшип
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    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» находится на 4 месте. Однако команда вполне способна побороться за зону прямого повышения в классе.

    Вот только атакующие показатели у команды скромные — 47 мячей в 32 матчах. Зато в свои ворота пропущено 37 голов.

    В предыдущем туре чемпионата «Куинз Парк Рейнджерс» не смог победить. В матче с «Халл Сити» команда удовлетворилась лишь ничьей (1:1).

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    Поединки с «Блэкпулом» для команды проходят с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Куинз Парк Рейнджерс» выиграл один раз, столько же уступив.

    «Блэкпул»

    На данный момент «Блэкпул» находится в районе середины таблицы. 15 место вряд ли предполагает серьезный подъем, но и вылет команде не угрожает.

    Вот и минувший тур «Блэкпул» может записать себе в актив. На выезде команда расписала мировую с «Кардифф Сити» (1:1).

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    • Причем «Блэкпул» не выигрывает уже на протяжении трех матчей. Да и голы даются команде с натугой: всего 35 мячей в 32 поединках.

    Наверняка в этой встрече гости будут рады и ничьей. Тем паче, «КПР» в последних матчах выглядит бледновато.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Куинз Парк Рейнджерс» за 1.99, на ничью за 3.54, а на «Блэкпул» — за 4.02.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» не выигрывает уже на протяжении пяти матчей.

    «Блэкпул» способен дать бой любому оппоненту.

    Обе команды не лучшим образом обороняются. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.00.

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    «Куинз Парк Рейнджерс» — «Блэкпул»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 23.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рейнджеры» устроят голевой обмен с «Блэкпулом»
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