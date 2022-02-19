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    Голевой обмен в Брайтоне?

    «Брайтон» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, АПЛ, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Брайтон» — «Бернли»
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    Йоэл Велтман
    «Брайтон» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 19 февраля, начало — в 18:00 мск. «Брайтон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Февраля 2022 года
    Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
    •  Брайтон энд Хоув Альбион 18:00 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
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    «Брайтон»

    «Брайтон» в нынешнем сезоне смотрится как середняк АПЛ. Команда на данный момент занимает 9 место, ни на что, толком, не претендуя.

    Впрочем, «чайки» не сдаются. В 24 матчах команда забила и пропустила одинаковое количество мячей (25:25).

    Коэффициенты матча Брайтон энд Хоув Альбион — Бёрнли

  • 1
  • 1.68
  • X
  • 3.65
  • 2
  • 5.50
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Брайтон» проиграл. Правда, поражение от «Манчестер Юнайтед» (2:0) сенсацией не стало.

    Все прогнозы на АПЛ

    Поединки против «Бернли» для команды традиционно складываются довольно удачно. Из пяти последних очных встреч «Брайтон» выиграл два раза при трех паритетах.

    «Бернли»

    На данный момент «Бернли» находится на последнем месте в таблице. Команда набрала только 14 очков, а отставание от спасительного 17 места составляет 7 пунктов.

    Между тем, минувший тур «Бернли» вновь не записал себе в актив. Дома команда минимально уступила «Ливерпулю».

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    • Причем до того «Бернли» расписал мировую с «Манчестер Юнайтед» (1:1). Да и не столь давняя сухая ничья с «Арсеналом» говорит о том, что «кларетовые» — далеко не подарок.

    Вот только с атакой у команды не слишком получается. В 21 матче забито всего 17 мячей в ворота соперников.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брайтон» за 1.70, на ничью за 3.40, а на «Бернли» — за 5.75.

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    «Брайтон» относительно стабилен, и наверняка активно сыграет в атаке.

    «Бернли» ничего не остается, кроме как атаковать и биться за каждый зачетный балл.

    Обе команды попытаются улучшить свое турнирное положение, а значит, будут активно идти в атаку. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.05.

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    «Брайтон» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Голевой обмен в Брайтоне?
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