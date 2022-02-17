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    «Рапид» одолеет проблемных голландцев

    «Рапид» — «Витесс». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, Лига конференций, 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рапид» — «Витесс»
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    Эмануэль Айву
    «Рапид» В сыграет на своем поле с «Витессом» в рамках 1/16 финала Лиги конференций. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Рапид» — «Витесс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Рапид В
  • Лига конференций. 1/16 финала
    •  Рапид В 20:45 Витесс Витесс
  • Лига конференций. 1/16 финала
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    «Рапид»

    Австрийский клуб в последних матчах выглядит бледновато. Например, из Кубка Австрии «Рапид» В вылетел от «Хартберга» (1:2).

    В последнем же матче своего чемпионата команда вновь разочаровала. Дома «Рапид» дал бой «Зальцбургу», но в итоге уступил (1:2).

    Коэффициенты матча Рапид В — Витесс

  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.10
  • Ставка
    •

    В своем чемпионате «Рапид» В занимает скромное 5 место. Главной задачей является сохранить место в шестерке лучших.

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    У «Рапида» не самая плохая кадровая ситуация. Травмирован лишь защитник Лео Греймл, но к его отсутствию уже успели привыкнуть.

    «Витесс»

    В чемпионате Нидерландов клуб из Арнема выступает не лучшим образом. Все-таки 6 место для команды отнюдь не является достижением.

    Правда, пропускает в свои ворота «Витесс» многовато. В 22 матчах команда пропустила уже 36 мячей.

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    • В своем последнем матче чемпионата «Витесс» провалился. Дома команда была буквально раздавлена ПСВ (0:5).

    Гости сейчас выглядят подавленными последними неудачами. Четыре последних матча завершились для команды поражениями с общим счетом 1:16.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Рапид» В за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Витесс» — за 3.20.

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    Хозяева наверняка активно сыграют в атаке.

    «Витесс» в последних матчах проваливается.

    Венцы смотрятся монолитнее, к тому же гости слишком много пропускают. Наши прогноз и ставка — Победа «Рапида» В с коэффициентом 2.25.

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    «Рапид» — «Витесс»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. «Рапид» одолеет проблемных голландцев
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