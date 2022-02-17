«Рапид»
Австрийский клуб в последних матчах выглядит бледновато. Например, из Кубка Австрии «Рапид» В вылетел от «Хартберга» (1:2).
В последнем же матче своего чемпионата команда вновь разочаровала. Дома «Рапид» дал бой «Зальцбургу», но в итоге уступил (1:2).
Коэффициенты матча Рапид В — Витесс
В своем чемпионате «Рапид» В занимает скромное 5 место. Главной задачей является сохранить место в шестерке лучших.
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У «Рапида» не самая плохая кадровая ситуация. Травмирован лишь защитник Лео Греймл, но к его отсутствию уже успели привыкнуть.
«Витесс»
В чемпионате Нидерландов клуб из Арнема выступает не лучшим образом. Все-таки 6 место для команды отнюдь не является достижением.
Правда, пропускает в свои ворота «Витесс» многовато. В 22 матчах команда пропустила уже 36 мячей.
В своем последнем матче чемпионата «Витесс» провалился. Дома команда была буквально раздавлена ПСВ (0:5).
Гости сейчас выглядят подавленными последними неудачами. Четыре последних матча завершились для команды поражениями с общим счетом 1:16.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Рапид» В за 2.25, на ничью за 3.25, а на «Витесс» — за 3.20.
Хозяева
«Витесс» в последних матчах проваливается.
Венцы смотрятся монолитнее, к тому же гости слишком много пропускают. Наши прогноз и ставка — Победа «Рапида» В с коэффициентом 2.25.