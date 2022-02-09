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    В полуфинал проследует «Марсель»

    «Ницца» — «Марсель». Прогноз, ставка (к. 2.01) на футбол, Кубок Франции, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ницца» — «Марсель»
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    Аркадиуш Милик
    «Ницца» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 23:15 мск. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 09 Февраля 2022 года
    Ницца
  • Франция. Кубок
    •  Ницца 23:15 Марсель Марсель
  • Франция. Кубок
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    «Ницца»

    «Ницца» в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Команда борется за попадание в Лигу чемпионов, находясь на 3 месте в таблице Лиги 1.

    Главным достоянием бретонцев является надежная оборона. В 23 матчах чемпионата она дала результативный сбой лишь 19 раз.

    А вот в предыдущем туре чемпионата «Ницца» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от «Клермона» (0:1) в планы явно не входило.

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    С «Марселем» команда исторически играет неудачно. Из пяти последних матчей «Ницца» выиграла только однажды при трех коллизиях.

    «Марсель»

    На данный момент «Марсель» занимает 2 место. Вот только полноценно бросить перчатку ПСЖ марсельцам вряд ли удастся.

    «Марсель» отстает от звездных парижан на 7 очков. При этом атака команды не столь результативна: 36 мячей в 23 матчах чемпионата.

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    • В предыдущем раунде Кубка Франции «Марсель» испытал сложности. «Монпелье» был пройден лишь в серии пенальти.

    После того команда еще и добыла волевую викторию в чемпионате. Уступая в два мяча «Анже», марсельцы забили 5 мячей (5:2).

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 2.60, на ничью за 3.30, а на «Марсель» — за 2.90.

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    «Ницца» крайне неубедительно выглядела в минувшем туре чемпионата.

    «Марсель» традиционно успешно противостоит «Ницце».

    Марсельцы намерены побороться за Кубок, ведь вряд ли могут рассчитывать на чемпионский титул. Наши прогноз и ставка — Проход «Марселя» с коэффициентом 2.01.

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    «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. В полуфинал проследует «Марсель»
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