«Ницца» сыграет на своем поле с «Марселем» в рамках 1/4 финала Кубка Франции. Матч пройдет 9 февраля, начало — в 23:15 мск. «Ницца» — «Марсель»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ницца»

«Ницца» в нынешнем сезоне выступает весьма прилично. Команда борется за попадание в Лигу чемпионов, находясь на 3 месте в таблице Лиги 1.

Главным достоянием бретонцев является надежная оборона. В 23 матчах чемпионата она дала результативный сбой лишь 19 раз.

А вот в предыдущем туре чемпионата «Ницца» не сумел добыть искомых баллов. Поражение от «Клермона» (0:1) в планы явно не входило.

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С «Марселем» команда исторически играет неудачно. Из пяти последних матчей «Ницца» выиграла только однажды при трех коллизиях.

«Марсель»

На данный момент «Марсель» занимает 2 место. Вот только полноценно бросить перчатку ПСЖ марсельцам вряд ли удастся.

«Марсель» отстает от звездных парижан на 7 очков. При этом атака команды не столь результативна: 36 мячей в 23 матчах чемпионата.

В предыдущем раунде Кубка Франции «Марсель» испытал сложности. «Монпелье» был пройден лишь в серии пенальти.

После того команда еще и добыла волевую викторию в чемпионате. Уступая в два мяча «Анже», марсельцы забили 5 мячей (5:2).

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ниццу» за 2.60, на ничью за 3.30, а на «Марсель» — за 2.90.

«Ницца» крайне неубедительно выглядела в минувшем туре чемпионата.

«Марсель» традиционно успешно противостоит «Ницце» .

Марсельцы намерены побороться за Кубок, ведь вряд ли могут рассчитывать на чемпионский титул. Наши прогноз и ставка — Проход «Марселя» с коэффициентом 2.01.