«Монтеррей»
Для «Монтеррея» это уже пятое участие в Клубном чемпионате мира. И наивысшим достижение на этом турнире были две бронзовые награды — в 2012 и 2019 годах.
В этом же турнире мексиканский клуб стартовал с 1/4 финала, где неожиданно проиграл египетскому «Аль-Ахли» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в начале второй половины игры.
Этим фиаско «банда» прервала свою 9-матчевую беспроигрышную серию, с учетом всех сыгранных турниров. В этот период она шесть встреч свела вничью и три поединка смогла выиграть.
В недавно стартовавшем чемпионате Мексики «Монтеррей» успел провести только три матча, раз выиграв и две игры завершив мировыми исходами.
«Аль-Джазира»
На Клубный кубок мира «Аль-Джазира» попала как организатор данного турнира. Особых достижений у клуба на международной арене особо нет.
Для клуба из ОАЭ это стало вторым появлением в данном соревновании. Предыдущее их выступление было в 2017 году. И тогда они провели три матча, раз выиграв и дважды проиграв, и заняли шестое место среди семи участников.
Этот же турнир коллектив начал с уверенной виктории над представителем Океании «Пирае» из Таиты, выиграв со счетом 4:1.
Но уже на последующем этапе «Аль-Джазира» была нещадно бита «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии, проиграв ему 1:6 и теперь в лучшем случае сможет занять лишь пятое место.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Монтеррея» — 1.60, победа «Аль-Джазиры» — 5.80, ничья — 3.70.
Проход: «Монтеррея» — 1.29; «Аль-Джазиры» — 3.50.
«Аль-Джазира» на данном турнире играет результативно и забивает в каждой игре. Прогнозируем, что и сейчас хозяева проведут хотя бы гол, но и пропустят конечно.