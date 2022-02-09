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    Команды хоть по разу огорчат друг друга

    «Монтеррей» — «Аль-Джазира». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, Клубный чемпионат мира, 9 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Клубный чемпионат мира
    Прогноз и ставки на «Монтеррей» — «Аль-Джазира»
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    «Монтеррей»
    В среду, 9 февраля, в матче за 5-е место клубного чемпионата мира мексиканский «Монтеррей» сыграет против «Аль-Джазиры» из ОАЭ. Начало — в 16:30 по мск. «Монтеррей» — «Аль-Джазира»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ 09 Февраля 2022 года
    Монтеррей
  • Клубный ЧМ
    •  Монтеррей 16:30 Аль-Джазира Аль-Джазира
  • Клубный ЧМ
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    «Монтеррей»

    Для «Монтеррея» это уже пятое участие в Клубном чемпионате мира. И наивысшим достижение на этом турнире были две бронзовые награды — в 2012 и 2019 годах.

    В этом же турнире мексиканский клуб стартовал с 1/4 финала, где неожиданно проиграл египетскому «Аль-Ахли» со счетом 0:1, пропустив единственный гол в начале второй половины игры.

    Этим фиаско «банда» прервала свою 9-матчевую беспроигрышную серию, с учетом всех сыгранных турниров. В этот период она шесть встреч свела вничью и три поединка смогла выиграть.

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    В недавно стартовавшем чемпионате Мексики «Монтеррей» успел провести только три матча, раз выиграв и две игры завершив мировыми исходами.

    «Аль-Джазира»

    На Клубный кубок мира «Аль-Джазира» попала как организатор данного турнира. Особых достижений у клуба на международной арене особо нет.

    Для клуба из ОАЭ это стало вторым появлением в данном соревновании. Предыдущее их выступление было в 2017 году. И тогда они провели три матча, раз выиграв и дважды проиграв, и заняли шестое место среди семи участников.

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    • Этот же турнир коллектив начал с уверенной виктории над представителем Океании «Пирае» из Таиты, выиграв со счетом 4:1.

    Но уже на последующем этапе «Аль-Джазира» была нещадно бита «Аль-Хилалем» из Саудовской Аравии, проиграв ему 1:6 и теперь в лучшем случае сможет занять лишь пятое место.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Монтеррея» — 1.60, победа «Аль-Джазиры» — 5.80, ничья — 3.70.

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    Проход: «Монтеррея» — 1.29; «Аль-Джазиры» — 3.50.

    «Аль-Джазира» на данном турнире играет результативно и забивает в каждой игре. Прогнозируем, что и сейчас хозяева проведут хотя бы гол, но и пропустят конечно.

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    «Монтеррей» — «Аль-Джазира»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. Команды хоть по разу огорчат друг друга
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