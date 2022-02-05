«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Команда сейчас занимает 7 место, однако некоторый спад неизбежен.

На днях команду покинул ее лидер атак. Душан Влахович, настрелявший 17 мячей, перебрался в «Ювентус».

Коэффициенты матча Фиорентина — Лацио 1 2.35 X 3.55 2 2.90 Ставка

В предыдущем туре чемпионата Германии «Фиорентина» расписала мировую с «Кальяри» (1:1). Причем до того «фиалки» деклассировали «Дженоа» (6:0).

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С «Лацио» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Фиорентина» выиграла лишь однажды при четырех неудачах.

«Лацио»

На данный момент «Лацио» занимает 8 место, и борется за выход в еврокубки. Отставание от идущих шестыми земляков из «Ромы» составляет два очка.

Между тем, с надежностью обороны у команды имеются немалые проблемы. В 23 поединках «Лацио» пропустил 39 мячей. Многовато.

Зато Чиро Иммобиле традиционно результативен. Форвард забил 17 мячей в чемпионате, деля первую строчку с Влаховичем.

В минувшем туре чемпионата «Лацио» добыл один пункт. Дома команда расписала сухую мировую с «Аталантой».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.40, на ничью за 3.53, а на «Лацио» — за 2.99.

«Фиорентина» без Влаховича заметно ослабеет в атаке .

«Лацио» не пропускает в трех последних поединках.

«Лацио» в последних матчах отлично обороняется, к тому же Иммобиле наверняка найдет свой шанс у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.99.