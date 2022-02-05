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    «Лацио» традиционно одолеет «фиалок»?

    «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз, ставка (к. 2.99) на футбол, Серия А, 5 февраля 2022 года

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    Чиро Иммобиле
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Лацио» в рамках 24-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 22:45 мск. «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Февраля 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 22:45 Лацио Лацио
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    «Фиорентина»

    «Фиорентина» в нынешнем сезоне выступает вполне прилично. Команда сейчас занимает 7 место, однако некоторый спад неизбежен.

    На днях команду покинул ее лидер атак. Душан Влахович, настрелявший 17 мячей, перебрался в «Ювентус».

    Коэффициенты матча Фиорентина — Лацио

  • 1
  • 2.35
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.90
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата Германии «Фиорентина» расписала мировую с «Кальяри» (1:1). Причем до того «фиалки» деклассировали «Дженоа» (6:0).

    Все прогнозы на Серию А

    С «Лацио» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей «Фиорентина» выиграла лишь однажды при четырех неудачах.

    «Лацио»

    На данный момент «Лацио» занимает 8 место, и борется за выход в еврокубки. Отставание от идущих шестыми земляков из «Ромы» составляет два очка.

    Между тем, с надежностью обороны у команды имеются немалые проблемы. В 23 поединках «Лацио» пропустил 39 мячей. Многовато.

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    • Зато Чиро Иммобиле традиционно результативен. Форвард забил 17 мячей в чемпионате, деля первую строчку с Влаховичем.

    В минувшем туре чемпионата «Лацио» добыл один пункт. Дома команда расписала сухую мировую с «Аталантой».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фиорентину» за 2.40, на ничью за 3.53, а на «Лацио» — за 2.99.

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    «Фиорентина» без Влаховича заметно ослабеет в атаке.

    «Лацио» не пропускает в трех последних поединках.

    «Лацио» в последних матчах отлично обороняется, к тому же Иммобиле наверняка найдет свой шанс у ворот соперника. Наши прогноз и ставка — Победа «Лацио» с коэффициентом 2.99.

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    «Фиорентина» — «Лацио»: прогноз, ставка (2.99), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Лацио» традиционно одолеет «фиалок»?
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