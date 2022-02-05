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    Победный дебют Лэмпарда?

    «Эвертон» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, Кубок Англии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Брентфорд»
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    Демарай Грэй
    «Эвертон» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Кубок ФА 05 Февраля 2022 года
    Эвертон
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    •  Эвертон 18:00 Брентфорд Брентфорд
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание в АПЛ. Вот и пришлось руководству идти на тренерские перестановки.

    Фрэнк Лэмпард наверняка понимает возложенные на него задачи. К тому же новый наставник будет мотивирован начать ударно.

    Коэффициенты матча Эвертон — Брентфорд

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
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    В минувшем туре АПЛ «ириски» разочаровали. Дома команда минимально уступила «Астон Вилле».

    Все прогнозы на футбол

    Против «Брентфорда» ливерпульский клуб играет крайне неудачно. Из двух очных встреч «Эвертон» один раз уступил в серии пенальти, а другой — проиграл минимально.

    «Брентфорд»

    Эта команда в нынешнем сезоне предсказуемо сражается за выживание. Текущее 14 место в АПЛ пока не критично, но гандикап от опасной зоны всего 8 очков.

    Главным бичом команды является слабоватая оборона. В 23 матчах было пропущено уже 38 мячей, что является одним из худших показателей в лиге.

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    • Минувший тур для «Брентфорд» получился неудачным. Дома команда дала бой, но, все же, уступила «Вулверхэмптону» (1:2).

    Правда, стабильностью команда явно не балует. Последнее поражение стало для лондонцев уже четвертым подряд.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.05, на ничью за 3.30, а на «Брентфорд» — за 3.50.

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    «Эвертон» постарается выиграть первый матч при Лэмпарде.

    Лондонцы в последнее время выглядят слишком убого.

    «Эвертон» наверняка сумеет одолеть оппонента с проблемной обороной. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.05.

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    «Эвертон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. Победный дебют Лэмпарда?
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