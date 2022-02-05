«Эвертон» сыграет на своем поле с «Брентфордом» в рамках 1/16 финала Кубка Англии. Матч пройдет 5 февраля, начало — в 18:00 мск. «Эвертон» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

«Эвертон» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание в АПЛ. Вот и пришлось руководству идти на тренерские перестановки.

Фрэнк Лэмпард наверняка понимает возложенные на него задачи. К тому же новый наставник будет мотивирован начать ударно.

Коэффициенты матча Эвертон — Брентфорд 1 2.00 X 3.40 2 3.80 Ставка

В минувшем туре АПЛ «ириски» разочаровали. Дома команда минимально уступила «Астон Вилле».

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Против «Брентфорда» ливерпульский клуб играет крайне неудачно. Из двух очных встреч «Эвертон» один раз уступил в серии пенальти, а другой — проиграл минимально.

«Брентфорд»

Эта команда в нынешнем сезоне предсказуемо сражается за выживание. Текущее 14 место в АПЛ пока не критично, но гандикап от опасной зоны всего 8 очков.

Главным бичом команды является слабоватая оборона. В 23 матчах было пропущено уже 38 мячей, что является одним из худших показателей в лиге.

Минувший тур для «Брентфорд» получился неудачным. Дома команда дала бой, но, все же, уступила «Вулверхэмптону» (1:2).

Правда, стабильностью команда явно не балует. Последнее поражение стало для лондонцев уже четвертым подряд.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.05, на ничью за 3.30, а на «Брентфорд» — за 3.50.

«Эвертон» постарается выиграть первый матч при Лэмпарде .

Лондонцы в последнее время выглядят слишком убого.

«Эвертон» наверняка сумеет одолеть оппонента с проблемной обороной. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.05.