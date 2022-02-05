«Эвертон»
«Эвертон» в нынешнем сезоне позорно борется за выживание в АПЛ. Вот и пришлось руководству идти на тренерские перестановки.
Фрэнк Лэмпард наверняка понимает возложенные на него задачи. К тому же новый наставник будет мотивирован начать ударно.
Коэффициенты матча Эвертон — Брентфорд
В минувшем туре АПЛ «ириски» разочаровали. Дома команда минимально уступила «Астон Вилле».
Против «Брентфорда» ливерпульский клуб играет крайне неудачно. Из двух очных встреч «Эвертон» один раз уступил в серии пенальти, а другой — проиграл минимально.
«Брентфорд»
Эта команда в нынешнем сезоне предсказуемо сражается за выживание. Текущее 14 место в АПЛ пока не критично, но гандикап от опасной зоны всего 8 очков.
Главным бичом команды является слабоватая оборона. В 23 матчах было пропущено уже 38 мячей, что является одним из худших показателей в лиге.
Минувший тур для «Брентфорд» получился неудачным. Дома команда дала бой, но, все же, уступила «Вулверхэмптону» (1:2).
Правда, стабильностью команда явно не балует. Последнее поражение стало для лондонцев уже четвертым подряд.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Эвертон» за 2.05, на ничью за 3.30, а на «Брентфорд» — за 3.50.
«Эвертон»
Лондонцы в последнее время выглядят слишком убого.
«Эвертон» наверняка сумеет одолеть оппонента с проблемной обороной. Наши прогноз и ставка — Победа «Эвертона» с коэффициентом 2.05.