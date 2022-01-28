«Нант» на своём поле сыграет против «Бреста» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч состоится 28 января, начало — 23:00 (мск). «Нант» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нант»

«Нант» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 32 очка за 22 тура. Команда забила 30 голов, а пропустила 27 за этот сезон.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Нант» 2 раза потерпел поражения, 2 раза сыграл вничью и 6 раз одержал победы над своими соперниками.

В Лиге 1 два тура назад «Нант» встречался с «Монако» в этом матче команды не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей 0:0. После в матче с «Ниццей» «Нант» проиграл на выезде со счётом 2:1. А в последнем туре чемпионата Франции «Нант» смог одержать победу над «Лорьяном» в очень результативном поединке — 4:2.

Все прогнозы на футбол

В 1/16 Кубка Франции «Нант» без особых усилий прошел дальше благодаря победе над «Витром» (2:0).

«Брест»

«Брест» находится на 13-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 28 очков. Команда 28 раз забила своим соперникам и 33 раза пропустила в этом сезоне.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Брест» 6 раз радовал своих болельщиков победами, 3 раза терпел поражения и 1 раз сыграл вничью.

В последнем туре чемпионата Франции «Брест» встречался с «Лиллем» на домашней арене и смог переиграть его со счётом 2:0. А вот до этого было два поединка, в которых «Брест» без шансов проиграл «ПСЖ» (2:0) и «Ницце» (0:3).

В 1/16 кубка Франции «Брест» с легкостью разгромил «Бордо» (3:0) и уверенно прошел дальше.

Прогноз и ставка

На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Бреста» — за 3.48.

Прогноз — Это будет встреча двух хороших команд чемпионата Франции. Но «Нант» имеет более оптимальную форму и так же играет на родном стадионе. По статистике очных встреч «Брест» очень давно не может переиграть «Нант» на выезде, этот матч не станет исключением и «Нант» победит в основное время.

Ставка — Победа «Нанта» в основное время за 2.15.