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    Кто шагнет в четвертьфинал кубка?

    «Нант» — «Брест». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Кубок Франции, 28 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Нант» — «Брест»
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    Рандаль Коло Муани
    «Нант» на своём поле сыграет против «Бреста» в рамках 1/8 финала Кубка Франции. Матч состоится 28 января, начало — 23:00 (мск). «Нант» — «Брест»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Кубок 28 Января 2022 года
    Нант
  • Франция. Кубок
    •  Нант 23:00 Брест Брест
  • Франция. Кубок
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    «Нант»

    «Нант» занимает 9-е место в турнирной таблице чемпионата Франции набрав 32 очка за 22 тура. Команда забила 30 голов, а пропустила 27 за этот сезон.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Нант» 2 раза потерпел поражения, 2 раза сыграл вничью и 6 раз одержал победы над своими соперниками.

    В Лиге 1 два тура назад «Нант» встречался с «Монако» в этом матче команды не смогли определить сильнейшего и разошлись ничьей 0:0. После в матче с «Ниццей» «Нант» проиграл на выезде со счётом 2:1. А в последнем туре чемпионата Франции «Нант» смог одержать победу над «Лорьяном» в очень результативном поединке — 4:2.

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    В 1/16 Кубка Франции «Нант» без особых усилий прошел дальше благодаря победе над «Витром» (2:0).

    «Брест»

    «Брест» находится на 13-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 28 очков. Команда 28 раз забила своим соперникам и 33 раза пропустила в этом сезоне.

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    • За последние 10 матчей во всех турнирах «Брест» 6 раз радовал своих болельщиков победами, 3 раза терпел поражения и 1 раз сыграл вничью.

    В последнем туре чемпионата Франции «Брест» встречался с «Лиллем» на домашней арене и смог переиграть его со счётом 2:0. А вот до этого было два поединка, в которых «Брест» без шансов проиграл «ПСЖ» (2:0) и «Ницце» (0:3).

    В 1/16 кубка Франции «Брест» с легкостью разгромил «Бордо» (3:0) и уверенно прошел дальше.

    Прогноз и ставка

    На победу «Нанта» в этом матче можно поставить за 2.15, ничью букмекеры предлагают взять за 3.40, а победу «Бреста» — за 3.48.

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    Прогноз — Это будет встреча двух хороших команд чемпионата Франции. Но «Нант» имеет более оптимальную форму и так же играет на родном стадионе. По статистике очных встреч «Брест» очень давно не может переиграть «Нант» на выезде, этот матч не станет исключением и «Нант» победит в основное время.

    Ставка — Победа «Нанта» в основное время за 2.15.

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    «Нант» — «Брест»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на футбол. Кто шагнет в четвертьфинал кубка?
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