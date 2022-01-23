Поединок 23 тура испанской Примеры между «Райо Вальекано» и «Атлетиком» состоится на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде. Событие начнется в 20:30 мск. «Райо Вальекано» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Райо Вальекано»

«Пчелы» грызутся зубами за место в еврокубках. Сейчас они вплотную подошли к «Барселоне» и если «блауграна» оплошают, то хозяева смогут попасть в зону Лиги конференций. Но для этого нужно только побеждать.

Последние результаты команды можно описать как удовлетворительные. С начала января она провела 4 поединка и проиграла лишь в одном из них, уступив «Атлетико» 0:2.

Коэффициенты матча Райо Вальекано — Атлетик 1 2.80 X 2.85 2 2.90 Ставка

После «матрасников» «Райо Вальекано» победил в Кубке Испании «Мирандес» 1:0. 9 января столичные разошлись ничьей с «Бетисом». Игра закончилась с результатом 1:1. 15 января «Райо» вышел в четвертьфинал Кубка благодаря выездной победе над «Жироной» (2:1).

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На текущий момент сезона «Райо» — лучшая домашняя команда лиги. У нее ни одного поражения при 8 победах за 10 игр. К тому же пропустила команда на своем поле всего 4 гола. Это лучший результат.

«Атлетик»

«Баски» занимают точно середину турнирной таблицы при 28 набранных очках за 21 сыгранный поединок чемпионата. За этот отрезок стало ясно, что гости любят играть вничью. У них уже 10 подобных результатов — больше, чем у какой-либо другой команды лиги.

Последние недели были для гостей непростыми. После того, как они выиграли у «Осасуны» (3:1) и сыграли вничью с «Алавесом» (0:0) в Примере, у них пошли матчи в Суперкубке.

В Суперкубке «Атлетик» сначала прошел «Атлетико», выиграв 2:1, а вот в финале команда Марселино проиграла «Реалу» 0:2.

20 января «Атлетик» снова доставил проблем «Барселоне». В матче 1/8 Кубка Испании «баски» выиграли 3:2 с учетом дополнительного времени благодаря голу Икера Муниаина.

Прогноз и ставка

Согласно котировкам букмекеров, обе команды равны по силам — 2.85 дают на «Райо» и 2.80 предлагают на «Атлетик». С коэффициентом 3.05 можно поставить на ничью.

Довольно сложно предсказать результат матча, однако известно одно — «Райо» проводит очень сильный сезон и «Атлетику» будет очень непросто в выездном поединке. Тем более что в первом круге «баски» проиграли 1:2.

С учетом домашней статистики хозяев, возможно, стоит поставить на их победу с форой 0, чтобы подстраховаться в случае ничьи.

Неплохим вариантом кажется ставка на победу «Райо» хотя бы в одном из таймов за 1.92.