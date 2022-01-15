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    Очередная нерезультиавная игра «Кадиса»

    «Спортинг» Хихон — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, Кубок Испании, 15 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Кадис»
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    «Кадис»
    Хихонский «Спортинг» на своем поле сыграет с «Кадисом» в 1/8 финала Кубка Испании. Игра состоится 15 января и начнется в 20:30 по мск. «Спортинг» Хихон — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Кубок Дель Рей 15 Января 2022 года
    Спортинг Хихон
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  • Испания. Примера
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    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» — представитель Сегунды. Там коллектив находится в середине турнирной таблицы, значительно отставая от зоны плей-офф.

    С учетом всех турниров хихинский клуб не знает горечи поражений на протяжении шести матчей, выиграв и сыграв вничью в этот период по три раза. В своей последней игре он расписал гостевую мировую с «Малагой» 2:2.

    Все три стадии данного Кубка Испании «красно-белые» преодолевали с трудностями. На первом этапе они прошли команду из четвертой лиги только благодаря одному забитому мячу.

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    В 1/32 «Спортинг» только по итогам овертайма сломил сопротивление «Алькоркона» 2:1 из той же Сегунды, а на предыдущей стадии сенсационно на своем поле обыграл «Вильярреал» со счетом 2:1.

    «Кадис»

    «Кадис» выступает в элите испанского футбола, где на текущий момент разместился в зоне вылета, на предпоследнем месте в турнирной таблице в четырех очках от безопасной строки.

    В этом Кубке Испании «желто-синие» также преодолели уже три этапа. Сперва они разгромили аматоров 7:0, а потом минимально одолели «Альбасете» 1:0 из третьей лиги.

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    • В 1/16 финала они прошли «Фуэнлабраду» из Сегунды, победив на выезде 1:0. В своей последней проведенной игре коллектив уступил в гостях в рамках Примеры «Осасуне» 0:2, а туром ранее расписал почетную мировую 0:0 в Мадриде с «Реалом».

    В сезоне 2019/20 эти команды играли в Сегунде, и тогда они обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:3.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Спортинга» — 2.53, победа «Кадиса» — 3.03, ничья — 3.10.

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    Проход: «Спортинга» — 1.77; «Кадиса» — 2.05.

    У «Кадиса» большие проблемы в завершающей стадии. Также и у «Спортинга» не особо хорошая результативность (на уровне одного гола за матч). В общем, ожидает здесь крайне мало забитых мячей.

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    «Спортинг» Хихон — «Кадис»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 15.01.2022. Прогнозы на футбол. Очередная нерезультиавная игра «Кадиса»
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