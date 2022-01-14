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    Результативными действиями отметятся оба клуба

    «Йени Малатьяспор» — «Гезтепе». Прогноз, ставка (к. 1.77) на футбол, Чемпионат Турции, 14 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Йени Малатьяспор» — «Гезтепе»
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    «Гезтепе»
    В пятницу, 14 января, в рамках 21-го тура турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» в родных стенах сразится с «Гезтепом». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 20:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Гезтепе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Йени Малатьяспор»

    После 20 туров «Йени Малатьяспор» замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги, имея на своем счету 15 очков и отстает от безопасной строки на три балла.

    Последний раз в первенстве «абрикосовые» смогли победить в чемпионате еще в середине октября, обыграв тогда на своей арене «Алтай» 2:1, который также ведет борьбу за сохранение прописки в элите.

    После этого коллектив выдал 10-матчевую безвыигрышную серию, где трижды сыграл вничью и семь раз уступал. Два из этих фиаско пришлись на предыдущие два игровых дня — на выезде 0:2 от «Фенербахче» и 0:1 от «Трабзонспора».

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    В родных стенах «Йени Малатьяспор» заработал восемь баллов из 15 общих, дважды победив при двух мировых исходах и шести неудачах.

    «Гезтепе»

    «Гезтепе» с 18 очками разместился на 16 позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, но зону вылета опережает только по дополнительным показателям.

    Свой последний поединок коллектив из Измира провел отлично, разгромив на своем поле «Атальяспор» со счетом 4:0. Этой победой он прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

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    • В этот неудачный период «желто-красные» сперва потерпели три фиаско подряд, но два из них были минимальными. После этого они дома расписали мировую с крепким «Адана Демирспор» 1:1.

    Лишь семь из 18 баллов «Гезтепе» заработал в этом чемпионате вне родных стен, раз победив при четырех фиаско и четырех ничьих.

    В первом круге победил «Йени Малатьяспор» 1:0, а в прошлом сезоне они дважды между собой сыграли вничью — 1:1 и 2:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Йени Малатьяспор» предлагают — 2.66.

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    На викторию «Гезтепе» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.56.

    Только раз за последние семь очных матчей этих клубов не забивали обе команды. Так что от данного сражения вполне можно ждать обмена голами.

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    «Йени Малатьяспор» — «Гезтепе»: прогноз, ставка (1.77), статистика, коэффициенты матча 14.01.2022. Прогнозы на футбол. Результативными действиями отметятся оба клуба
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