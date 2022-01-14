В пятницу, 14 января, в рамках 21-го тура турецкой Суперлиги «Йени Малатьяспор» в родных стенах сразится с «Гезтепом». Стартовый свисток к данной игре будет дан в 20:00 по мск. «Йени Малатьяспор» — «Гезтепе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Йени Малатьяспор»

После 20 туров «Йени Малатьяспор» замыкает турнирную таблицу турецкой Суперлиги, имея на своем счету 15 очков и отстает от безопасной строки на три балла.

Последний раз в первенстве «абрикосовые» смогли победить в чемпионате еще в середине октября, обыграв тогда на своей арене «Алтай» 2:1, который также ведет борьбу за сохранение прописки в элите.

После этого коллектив выдал 10-матчевую безвыигрышную серию, где трижды сыграл вничью и семь раз уступал. Два из этих фиаско пришлись на предыдущие два игровых дня — на выезде 0:2 от «Фенербахче» и 0:1 от «Трабзонспора».

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В родных стенах «Йени Малатьяспор» заработал восемь баллов из 15 общих, дважды победив при двух мировых исходах и шести неудачах.

«Гезтепе»

«Гезтепе» с 18 очками разместился на 16 позиции в турнирной таблице турецкой Суперлиги, но зону вылета опережает только по дополнительным показателям.

Свой последний поединок коллектив из Измира провел отлично, разгромив на своем поле «Атальяспор» со счетом 4:0. Этой победой он прервал свою 4-матчевую безвыигрышную серию.

В этот неудачный период «желто-красные» сперва потерпели три фиаско подряд, но два из них были минимальными. После этого они дома расписали мировую с крепким «Адана Демирспор» 1:1.

Лишь семь из 18 баллов «Гезтепе» заработал в этом чемпионате вне родных стен, раз победив при четырех фиаско и четырех ничьих.

В первом круге победил «Йени Малатьяспор» 1:0, а в прошлом сезоне они дважды между собой сыграли вничью — 1:1 и 2:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам. На победу «Йени Малатьяспор» предлагают — 2.66.

На викторию «Гезтепе» дают — 2.71, ничья оценена — в 3.56.

Только раз за последние семь очных матчей этих клубов не забивали обе команды. Так что от данного сражения вполне можно ждать обмена голами.