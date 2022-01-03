«Рединг»
«Редингу» уготована борьба за сохранение прописки в Чемпионшипе в этом сезоне. Из-за 6-очкового штрафа у команды на счету 21 балл и отрыв от опасной зоны в два пункта.
За последние шесть встреч первенства «бисквиты» соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. Перед этим у них была серия из четырех фиаско подряд.
В минувшем туре «роялисты» уступили на выезде «Вест Бромвичу» со счетом 0:1, а перед этим обыграли в гостях 3:2 «Суонси» и расписали домашнюю мировую с «Халлом» — 1:1.
В родных стенах в текущем чемпионате «Рединг» по четыре раза побеждал и уступал, а также три поединка свел вничью.
«Дерби»
У «Дерби» очковый штраф составляет аж 21 балл, и из-за этого коллектив замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, отставая от безопасной строки на 11 пунктов.
«Бараны» за всю турнирную дистанцию смогли семь встреч выиграть, столько же раз они уходили с поля поверженными и десять раз делили очки со своими оппонентами.
К данной игре коллектив подходит с серий из трех выигрышей. В этот период он дома по 1:0 одолел «Блэкпул» и «Вест Бромвич», а также в гостях переиграл «Сток Сити» со счетом 2:1.
На выезде в данном чемпионате «Дерби» уступил только в двух играх из 12 проведенных, еще по пять раз он побеждал и играл вничью.
В первом круге победил 1:0 «Дерби», в прошлом сезоне дважды взял верх «Рединг» — 3:1 и 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рединга» предлагают — 2.30.
На викторию «Дерби» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.34.
Обе команды в этой игре явно будут нацелены взять очки по максимуму. Поэтому больше внимание уделят атаке, что должно вылиться в обоюдный обмен голами.