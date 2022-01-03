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    В атаке преуспеют оба коллектива

    «Рединг» — «Дерби». Прогноз, ставка (к. 1.94) на футбол, Чемпионат Англии, 3 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Рединг» — «Дерби»
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    «Рединг»
    В 26-м туре первого английского дивизиона «Рединг» дома сыграет против «Дерби». Поединок состоится 3 января и начнется в 18:00 по мск. «Рединг» — «Дерби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Рединг»

    «Редингу» уготована борьба за сохранение прописки в Чемпионшипе в этом сезоне. Из-за 6-очкового штрафа у команды на счету 21 балл и отрыв от опасной зоны в два пункта.

    За последние шесть встреч первенства «бисквиты» соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. Перед этим у них была серия из четырех фиаско подряд.

    В минувшем туре «роялисты» уступили на выезде «Вест Бромвичу» со счетом 0:1, а перед этим обыграли в гостях 3:2 «Суонси» и расписали домашнюю мировую с «Халлом» — 1:1.

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    В родных стенах в текущем чемпионате «Рединг» по четыре раза побеждал и уступал, а также три поединка свел вничью.

    «Дерби»

    У «Дерби» очковый штраф составляет аж 21 балл, и из-за этого коллектив замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, отставая от безопасной строки на 11 пунктов.

    «Бараны» за всю турнирную дистанцию смогли семь встреч выиграть, столько же раз они уходили с поля поверженными и десять раз делили очки со своими оппонентами.

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  • 30/12/2021

    • К данной игре коллектив подходит с серий из трех выигрышей. В этот период он дома по 1:0 одолел «Блэкпул» и «Вест Бромвич», а также в гостях переиграл «Сток Сити» со счетом 2:1.

    На выезде в данном чемпионате «Дерби» уступил только в двух играх из 12 проведенных, еще по пять раз он побеждал и играл вничью.

    В первом круге победил 1:0 «Дерби», в прошлом сезоне дважды взял верх «Рединг» — 3:1 и 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рединга» предлагают — 2.30.

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    На викторию «Дерби» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.34.

    Обе команды в этой игре явно будут нацелены взять очки по максимуму. Поэтому больше внимание уделят атаке, что должно вылиться в обоюдный обмен голами.

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    «Рединг» — «Дерби»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на футбол. В атаке преуспеют оба коллектива
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