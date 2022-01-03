В 26-м туре первого английского дивизиона «Рединг» дома сыграет против «Дерби». Поединок состоится 3 января и начнется в 18:00 по мск. «Рединг» — «Дерби»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рединг»

«Редингу» уготована борьба за сохранение прописки в Чемпионшипе в этом сезоне. Из-за 6-очкового штрафа у команды на счету 21 балл и отрыв от опасной зоны в два пункта.

За последние шесть встреч первенства «бисквиты» соблюдают полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза. Перед этим у них была серия из четырех фиаско подряд.

В минувшем туре «роялисты» уступили на выезде «Вест Бромвичу» со счетом 0:1, а перед этим обыграли в гостях 3:2 «Суонси» и расписали домашнюю мировую с «Халлом» — 1:1.

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В родных стенах в текущем чемпионате «Рединг» по четыре раза побеждал и уступал, а также три поединка свел вничью.

«Дерби»

У «Дерби» очковый штраф составляет аж 21 балл, и из-за этого коллектив замыкает турнирную таблицу Чемпионшипа, отставая от безопасной строки на 11 пунктов.

«Бараны» за всю турнирную дистанцию смогли семь встреч выиграть, столько же раз они уходили с поля поверженными и десять раз делили очки со своими оппонентами.

К данной игре коллектив подходит с серий из трех выигрышей. В этот период он дома по 1:0 одолел «Блэкпул» и «Вест Бромвич», а также в гостях переиграл «Сток Сити» со счетом 2:1.

На выезде в данном чемпионате «Дерби» уступил только в двух играх из 12 проведенных, еще по пять раз он побеждал и играл вничью.

В первом круге победил 1:0 «Дерби», в прошлом сезоне дважды взял верх «Рединг» — 3:1 и 2:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Рединга» предлагают — 2.30.

На викторию «Дерби» дают — 3.32, ничья оценена — в 3.34.

Обе команды в этой игре явно будут нацелены взять очки по максимуму. Поэтому больше внимание уделят атаке, что должно вылиться в обоюдный обмен голами.