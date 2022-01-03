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    «Осасуна» — «Атлетик». Прогноз, ставка (к. 2.12) на футбол, Примера, 3 января 2022 года

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    Икер Муниаин
    «Осасуна» сыграет на своем поле с «Атлетиком» в рамках 19-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 3 января, начало — в 23:00 мск. «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 03 Января 2022 года
    Осасуна
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    •  Осасуна 23:00 Атлетик Атлетик
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    Коэффициенты на матч Осасуна — Атлетик

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  • 2.60
  • Ставка!
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    «Осасуна»

    «Осасуна» постепенно приближается к статусу середняка Примеры. Вот только с атакой у команды полная беда — 17 мячей в 19 матчах.

    В предыдущем туре «Осасуна» минимально уступила «Хетафе». Причем последняя виктория в Примере была добыта еще в матче первого круга с «Вильярреалом» (1:2).

    Группа аутсайдеров не так уж и далеко: в семи очках. Так что «Осасуне» пора по зернышку клевать важнейшие пункты в таблицу.

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    В последнее время «Осасуна» весьма успешно противостоит баскам. Две победы и ничья в трех матчах — отличный результат.

    «Атлетик»

    У басков традиционно сильная оборона, зато с атакой не ладится. При 16 пропущенных мячах «Атлетик» забил на гол больше.

    Даже ведущий форвард команды Иньяки Уильямс забил всего 5 мячей в чемпионате. А вот Икер Муниаин откровенно проваливает сезон, отличившись лишь дважды в 18 матчах.

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    • К слову, в минувшем туре «Атлетик» вновь не разжился очками. Дома баски дали бой лидеру «Реалу», но, все же, сложили оружие (1:2).

    К слову, ворота «сливочных» поразил молодой хавбек Охиан Санчет. Этот гол стал первым для него нынешнем чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Атлетик» за 2.65, на ничью за 2.95, а на «Осасуну» — за 3.15.

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    «Осасуна» традиционно огорчает ворота «Атлетика».

    Баски в последних двух матчах забили 4 мяча.

    Обе команды постараются как можно активнее сыграть в атаке и улучшить свои турнирные показатели. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.12.

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    «Осасуна» — «Атлетик»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 03.01.2022. Прогнозы на футбол. В Памплоне забивают все?
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