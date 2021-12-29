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    Виктория достанется хозяевам поля

    «Витория Гимарайнш» — «Боавишта». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Чемпионат Португалии, 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Витория Гимарайнш» — «Боавишта»
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    «Витория Гимарайнш»
    В 15-м туре португальской Примейры «Витория Гимарайнш» на своем поле сыграет против «Боавишты». Встреча состоится 29 декабря и начнется в 22:00 по мск. «Витория Гимарайнш» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 29 Декабря 2021 года

    Коэффициенты на матч Витория Гимарайнш — Боавишта

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  • 4.00
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  • 5.40
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    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» имеет в своей копилке 22 зачетных пункта, с которыми разместилась на седьмой строке в турнирке, уступая всего три очка еврокубковой зоне.

    «Завоеватели» смогли за 15 проведенных встреч добиться шести победных результатов, а также четыре раза они играли вничью и в пяти случаях уходили с поля поверженными.

    За последние пять игр чемпионата «черно-белые» выиграли трижды при двух фиаско. Одно из них случилось с командой в прошлом туре на выезде против «Санта-Клары», где они уступили со счетом 0:1.

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    13 из 22 баллов «Гимарайнш» заработал как раз в родных стенах, добившись четырех викторий, одну встречу завершив мировым исходом и дважды проиграв.

    «Боавишта»

    «Боавишта» с 15 очками на данный момент в турнирной таблице португальской Примейры находится на девятой позиции, много проигрывая еврозоне, а запас перед опасной строкой имеет запас лишь четыре балла.

    Клуб из Порту в данном чемпионате всего трижды выигрывал, а также по шесть раз расписывал мировые и уступал. В прошлом поединке команда сумела в родных стенах одолеть «Морейренсе» 1:0.

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    • Перед этим «шашечные» имели 11-матчевую серию без побед в рамках чемпионата страны. В этот неудачный период они потерпели пять поражений и шесть встреч завершили вничью.

    У «Боавишты» последняя гостевая статистика в лиге. Команда в семи выездных встречах набрала лишь два очка, дважды расписав мировые и пять раз уступив.

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    За последние десять очных матчей «Боавишта» выигрывала только дважды, и оба раза дома, а также шесть раз виктории доставались «Гимарайншу».

    Прогноз и ставка на «Витория Гимарайнш» — «Боавишта»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Витории Гимарайнш» — 1.69, победа «Боавишты» — 4.98, ничья — 3.98.

    В данном противостоянии отдаем предпочтение хозяевам, на которых рекомендуем ставить с форой -1.

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    «Витория Гимарайнш» — «Боавишта»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. Виктория достанется хозяевам поля
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