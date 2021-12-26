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    «Фенер» дома справится с аутсайдером?

    «Фенербахче» — «Йени Малатьяспор». Прогноз, ставка (к. 2.03) на футбол, Чемпионат Турции, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фенербахче» — «Йени Малатьяспор»
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    Мергим Бериша
    26 декабря в Стамбуле на стадионе «Улкер» «Фенербахче» примет «Йени Малатьяспор» в 19-м туре турецкой Суперлиги. Начало намечено на 19:00 по мск. «Фенербахче» — «Йени Малатьяспор»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фенербахче»

    «Фенербахче» имеет в своем активе 29 зачетных пунктов, с которыми делит четвертую строку в турнирной таблице. От третьей позиции отрыв составляет три балла, а от лидера отставание очень большое.

    В трех последних турах первенства «канарейки» набрали всего лишь два очка, уступив в гостях 2:3 «Газиантепу», а также расписав мировые с «Бешикташем» 2:2 и «Фатих Карагюмрюком» 1:1 в прошлом игровом дне.

    Перед этим стамбульцы набрали восемь баллов за четыре игры чемпионата, а также продолжили свой европуть, правда, опустившись с Лиги Европы в Лигу конференций.

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    В восьми домашних встречах этого чемпионата «Фенербахче» победил в половине из них, еще три поединка он свел вничью и потерпел одно фиаско.

    «Йени Малатьяспор»

    «Йени Малатьяспор» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице турецкой Суперлиги, имея на своем счету 15 очков и отстает от безопасной строки на четыре балла.

    Последний раз в первенстве «абрикосовые» смогли победить в середине октября, обыграв тогда на своей арене «Алтай» 2:1, который также ведет борьбу за сохранение прописки в элите.

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    • После этого коллектив выдал 8-матчевую безвыигрышную серию, где трижды сыграл вничью и пять раз уступал. В своей последней проведенной игре он на своем поле расписал мировую с «Кайсериспор»- 2:2.

    Вне родных стенах «Йени Малатьяспор» заработал семь баллов из 15 общих, дважды победив при одной мировой и шести неудачах.

    В прошлом сезоне «Фенербахче» дома неожиданно крупно проиграл «Йени Малатьяспор» 0:3, а в гостях была ничья 1:1.

    Прогноз и ставка на «Фенербахче» — «Йени Малатьяспор»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Фенербахче» предлагают — 1.40.

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    На викторию «Йени Малатьяспор» дают — 8.30, ничья оценена — в 5.15.

    В домашней игре с аутсайдером «Фенер» просто обязан прерывать свою неудачную серию. Прогнозируем, что хозяева победят с разницей в несколько мячей.

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    «Фенербахче» — «Йени Малатьяспор»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. «Фенер» дома справится с аутсайдером?
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