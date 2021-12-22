«Бэйцзин Гоань»
«Бэйцзин Гоань» в нынешнем сезоне традиционно борется за попадание в Лигу азиатских чемпионов. Правда, сейчас команда находится лишь на 6 месте.
В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» позорно проиграл. Мало кто ожидал от команды провала в матче с «Гуанчжоу Сити» (5:0).
Причем «Бэйцзин Гоань» трудно назвать стабильной командой. Особенно если участь два последних поражения.
В последние годы «Бэйцзин Гоань» успешно противостоит «Шеньчжэнь». Из пяти последних очных поединков четыре завершились победами команды при одной коллизии.
«Шеньчжэнь»
Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. Сейчас «Шеньчжэнь» как раз находится на 5 месте, однако явно жаждет большего.
У команды средние показатели, зато довольно приличная атака. 29 забитых мячей в 17 поединках — не суперпоказатель, но, все же, неплохой.
К слову, в минувшем туре «Шеньчжэнь» добыл заветные три пункта. Дома команда сумела уверенно переиграть «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (3:0).
Особый расчет в атаке лежит на Кардеке Алане. Бразилец в 12 матчах настрелял уже 9 мячей, успев еще дважды ассистировать партнерам.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 2.46, на ничью за 3.40, а на «Шеньчжэнь» — за 2.85.
«Бэйцзин Гоань»
«Шеньчжэнь» довольно неплохо выглядит в атаке.
«Бэйцзин Гоань» угодил в кризис, быстро выйти из которого будет крайне непросто. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеньчжэнь» с коэффициентом 2.85.