«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Шеньчжэнь» в рамках 18-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 13:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Шеньчжэнь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» в нынешнем сезоне традиционно борется за попадание в Лигу азиатских чемпионов. Правда, сейчас команда находится лишь на 6 месте.

В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» позорно проиграл. Мало кто ожидал от команды провала в матче с «Гуанчжоу Сити» (5:0).

Причем «Бэйцзин Гоань» трудно назвать стабильной командой. Особенно если участь два последних поражения.

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В последние годы «Бэйцзин Гоань» успешно противостоит «Шеньчжэнь». Из пяти последних очных поединков четыре завершились победами команды при одной коллизии.

«Шеньчжэнь»

Эта команда в нынешнем сезоне также борется за высокие места. Сейчас «Шеньчжэнь» как раз находится на 5 месте, однако явно жаждет большего.

У команды средние показатели, зато довольно приличная атака. 29 забитых мячей в 17 поединках — не суперпоказатель, но, все же, неплохой.

К слову, в минувшем туре «Шеньчжэнь» добыл заветные три пункта. Дома команда сумела уверенно переиграть «Хэбэй Илиньшаньчжуан» (3:0).

Особый расчет в атаке лежит на Кардеке Алане. Бразилец в 12 матчах настрелял уже 9 мячей, успев еще дважды ассистировать партнерам.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бэйцзин Гоань» за 2.46, на ничью за 3.40, а на «Шеньчжэнь» — за 2.85.

«Бэйцзин Гоань» уступил в двух последних матчах .

«Шеньчжэнь» довольно неплохо выглядит в атаке.

«Бэйцзин Гоань» угодил в кризис, быстро выйти из которого будет крайне непросто. Наши прогноз и ставка — Победа «Шеньчжэнь» с коэффициентом 2.85.