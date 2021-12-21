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    «Фиалки» будут иметь проблемы на поле «Нима»

    «Ним» — «Тулуза». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, чемпионат Франции, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ним» — «Тулуза»
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    «Ним»
    В 19-м туре второй французской лиги «Ним» на своем поле сыграет с «Тулузой». Игра пройдет 21 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Ним» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ним»

    «Ним», который в прошлом сезоне вылетел из Лиги 1, во втором дивизионе пока выступает не совсем удачно и вряд ли сможет вернуться в элиту французского футбола.

    На текущий момент «крокодилы» расположились в середине турнирной таблицы, отставая на девять очков от зоны плей-офф. Они шесть раз выиграли, семь встреч проиграли и пять игр свели вничью.

    В отрезке последних четырех матчей чемпионата «красно-белые» смогли добыть три виктории и раз уступили. Так в минувшем туре они нанесли домашнее поражение аутсайдеру «Нанси» — 2:1.

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    В родных стенах «Ним» в текущем розыгрыше Лиги 2 соблюдает пока полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза, забил 10 голов, а пропустил на мяч больше.

    «Тулуза»

    На текущий момент «Тулуза» с 34 набранными очками находится на второй позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона, уступая один балл лидеру.

    За всю турнирную дистанцию «фиалки» потерпели всего лишь два поражения в 18 проведенных встречах. Еще девять поединков они выиграли и семь раз делили очки со своими оппонентами.

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  • 18/12/2021

    • К данному матчу «малыши» подходят после домашней ничьей с «Родезом» 1:1 и гостевого фиаско от «Ньора» 1:2. Перед этим они имели 8-матчевую беспроигрышную серию, где выиграть смогли только три встречи.

    Вне родных стен «Тулуза» в этом чемпионате по четыре раза играла вничью и побеждала, а также один поединок проиграла.

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    За последние три официальные встречи этих команд дважды победила «Тулуза» и раз викторию праздновал «Ним». Во всех этих поединках неизменно забивался только один гол.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тулузы» — 2.15, победа «Нима» — 3.44, ничья — 3.44.

    «Фиалки» сейчас не в том состоянии, чтобы добыть выездную победу над «Нимом», который в своем последнем отрезке демонстрирует неплохие результаты. В общем, здесь ставим с 0 на хозяев.

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    «Ним» — «Тулуза»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Фиалки» будут иметь проблемы на поле «Нима»
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