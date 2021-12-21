В 19-м туре второй французской лиги «Ним» на своем поле сыграет с «Тулузой». Игра пройдет 21 декабря и начнется в 22:45 по мск. «Ним» — «Тулуза»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ним»

«Ним», который в прошлом сезоне вылетел из Лиги 1, во втором дивизионе пока выступает не совсем удачно и вряд ли сможет вернуться в элиту французского футбола.

На текущий момент «крокодилы» расположились в середине турнирной таблицы, отставая на девять очков от зоны плей-офф. Они шесть раз выиграли, семь встреч проиграли и пять игр свели вничью.

В отрезке последних четырех матчей чемпионата «красно-белые» смогли добыть три виктории и раз уступили. Так в минувшем туре они нанесли домашнее поражение аутсайдеру «Нанси» — 2:1.

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В родных стенах «Ним» в текущем розыгрыше Лиги 2 соблюдает пока полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по три раза, забил 10 голов, а пропустил на мяч больше.

«Тулуза»

На текущий момент «Тулуза» с 34 набранными очками находится на второй позиции в турнирной таблице второго французского дивизиона, уступая один балл лидеру.

За всю турнирную дистанцию «фиалки» потерпели всего лишь два поражения в 18 проведенных встречах. Еще девять поединков они выиграли и семь раз делили очки со своими оппонентами.

К данному матчу «малыши» подходят после домашней ничьей с «Родезом» 1:1 и гостевого фиаско от «Ньора» 1:2. Перед этим они имели 8-матчевую беспроигрышную серию, где выиграть смогли только три встречи.

Вне родных стен «Тулуза» в этом чемпионате по четыре раза играла вничью и побеждала, а также один поединок проиграла.

За последние три официальные встречи этих команд дважды победила «Тулуза» и раз викторию праздновал «Ним». Во всех этих поединках неизменно забивался только один гол.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Тулузы» — 2.15, победа «Нима» — 3.44, ничья — 3.44.

«Фиалки» сейчас не в том состоянии, чтобы добыть выездную победу над «Нимом», который в своем последнем отрезке демонстрирует неплохие результаты. В общем, здесь ставим с 0 на хозяев.