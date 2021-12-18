«Кальяри» сыграет на своем поле с «Удинезе» в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Матч пройдет 18 декабря, начало — в 22:45 мск. «Кальяри» — «Удинезе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» с десятью зачетными баллами в турнирной таблице итальянской Серии А находится на предпоследней строчке, но от безопасной позиции отстает всего на два пункта.

На счету островитян в текущем чемпионате числится только одна победа, а также они еще семь встреч закончили мировым исходоми и в девяти случаях проигрывали.

В минувшем туре первенства сардинцы в гостях крупно уступили «Интеру» со счетом 0:4, прервав тем самым серию из четырех ничьих. Накануне же «Кальяри» дома одолели «Читтаделлу» 3:1 в Кубке Италии.

Календарь и таблица Серии А

Львиную долю своих набранных баллов «Кальяри» в этом чемпионате заработал как раз дома — семь из 10. Коллектив раз выиграл, четыре матча свел вничью и потерпел четыре фиаско.

«Удинезе»

«Удинезе» же в турнирной таблице итальянского чемпионате находится на 15-м месте, опережая предстоящего соперника на семь очков.

Фриульцы в текущем розыгрыше Серии А трижды побеждали, в шести встречах терпели поражения и восемь встреч свели вничью. Разница мячей составляет 22:28.

В прошлом туре «маленькие зебры» на своем поле поделили очки с «Миланом», сыграв со счетом 1:1, причем упустив викторию на последних минутах. А несколько дней тому назад они в Кубке страны в родных стенах разгромила «Кротоне» 4:0.

Всего лишь шесть из 17 общих заработанных баллов «Удинезе» набрал на выезде в этом первенстве, раз победив при трех ничейных результатах и четырех неудачах.

В прошлом сезоне «Кальяри» в играх с «Удинезе» разжился четырьмя баллами, выиграв 1:0 на выезде и сыграв 1:1 дома.

Прогноз и ставка на «Кальяри» — «Удинезе»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Удинезе» — 2.44, победа «Кальяри» — 3.08, ничья — 3.42.

«Кальяри» нужно выбираться из зоны вылета, поэтому будет играть на победу, уделяя больше внимание атаке, а «Удинезе» в этом сезоне забивает довольно-таки много. В общем, в данном сражении ожидаем верхового исхода.