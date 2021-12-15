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    В Гладбахте будет верховое сражение

    «Боруссия» М — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Чемпионат Германии, 15 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Боруссия» М — «Айнтрахт»
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    Джибриль Соу
    В 16-м туре первой немецкой Бундеслиги гладбахская «Боруссия» в родных стенах сразится с франкфуртским «Айнтрахтом». Игра состоится 15 декабря, начало — в 20:30 по мск. «Боруссия» М — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Боруссия» М

    Как не странно, но «Боруссия» в этом сезоне ведет борьбу за выживание. После 15 туров она с 18 очками идет 13-й, опережая зону переходных матчей всего лишь на два пункта.

    «Жеребята» провали старт первенства, проиграв три из четырех первых игр. Однако затем они наладили свою игру и за последующие семь встреч первенства потерпели только одно фиаско при четырех выигрышах и двух мировых.

    А вот в последних трех игровых днях гладбахцы только уступали, причем все три раза с крупных счетом. За эти игры они пропустили 14 мячей. В прошлом туре их разгромил «РБ Лейпциг» 1:4 на своем поле, а перед этим они были уничтожены дома 0:6 «Фрайбургом».

    Календарь и таблица Бундеслиги

    Нас своей территории «Боруссия» заработала 14 пунктов из 18 общих, четыре раза победив при двух ничьих и одном поражении.

    «Айнтрахт»

    С 21 набранным баллом «Айнтрахт» разместился на девятой строке в турнирной таблице Бундеслиги, но от шестой еврокубковой позиции отстает всего лишь на два пункта.

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    • Стартовали «орлы» в чемпионате с 6-матчевой безвыигрышной серией, правда, проиграв в этот период всего раз. И только в седьмом туре они добыли первую викторию в сезоне, обыграв в гостях «Баварию» 2:1.

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    После этого они не побеждали на протяжении трех встреч. В последующем же отрезке пяти поединков чемпионата франкфуртцы выиграли четыре игры при одном фиаско. В прошлом туре они дома разгромили 5:2 «Байер».

    11 из 21 балла «Айнтрахт» заработал вне родных стен, по три раза победив и уступив, а также дважды сыграв вничью.

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    В прошлом сезоне «Боруссия» в матчах с «Айнтрахтом» набрала четыре очка, выиграв 4:0 дома и сыграв 3:3 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» — 2.03, победа «Айнтрахта» — 3.72, ничья — 3.78.

    Так как оба коллектива много пропускают, да и между собой зачастую играют результативно, то от их предстоящего сражения стоит ждать верхов.

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    «Боруссия» М — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 15.12.2021. Прогнозы на футбол. В Гладбахте будет верховое сражение
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