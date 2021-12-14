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    «Бавария» продолжит обыгрывать «Штутгарт»

    «Штутгарт» — «Бавария». Прогноз (к. 2.03) и ставки на футбол, чемпионат Германии, 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Штутгарт» — «Бавария»
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    «Бавария»
    Встреча 16-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Баварией» состоится 14 декабря. Матч а «Мерседес-Бенц Арене» в Штутгарте начнется в20:30 мск. «Штутгарт» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 14 Декабря 2021 года
    Штутгарт
  • Штутгарт
    •  Штутгарт 20:30 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч Штутгарт — Бавария

  • 1
  • 9.60
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 1.27
  • Ставка!
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    «Штутгарт»

    Подопечные Пеллегрино Матараццо не проигрывают уже 3 тура (2 победы, 1 ничья), но удачные выступления конкурентов не позволяют команде оторваться от зоны вылета.

    В конце ноября швабы уступили «Боруссии» (1:2) в Дортмунде и на своем поле победили «Майнц» — 2:1.

    Декабрь «Штутгарт» начал с домашней ничьей с «Гертой» (2:2), хотя вел 2:0, а потом на выезде победил «Вольфсбург» (2:0).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    После 15 туров «Штутгарт» с 17 очками на 15-м месте в таблице Бундеслиги. Разница мячей 22-25. Не сыграют вратарь Бредлоу и форварды Санко и Каладжич, под вопросом хавбеки Томо и Сиссе.

    «Бавария»

    «Бавария» оторвалась от второго места на 6 очков и, практически, обеспечила себе звание «осенних» чемпионов.

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  • 09/12/2021

    • В конце ноября мюнхенцы дома одолели «Арминию» (1:0), а декабрь начали с выездной победы над дортмундской «Боруссией» (3:2).

    Затем в Лиге чемпионов подопечные Юлиана Нагельсманна дома разгромили «Барселону» (3:0), а в последнем матче на своем поле взяли верх над «Майнцем» (2:1).

    Календарь и таблица Бундеслиги

    «Бавария» лидирует с 37 очками и разницей мячей 47-16. Левандовский забил 16 голов в Бундеслиге. Не сыграют Горецка, Киммих, Шупо-Мотинг, Станишич и Забитцер.

    Прогноз и ставка

    На победу «Штутгарта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.20, на ничью в основное время — 6.55, а на победу «Баварии» — 1.28.

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    В прошлом сезоне «Бавария» победила «Штутгарт» со счетом 3:1 на выезде и 4:0 дома. Швабы не выигрывали у мюнхенцев с 2018 года, проиграв 4 последние встречи из 5

    В 7 гостевых встречах этого сезона мюнхенцы одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Прогнозируем, что «Бавария» победит.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.59 и ТБ 3,5 за 1.76

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    «Штутгарт» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. «Бавария» продолжит обыгрывать «Штутгарт»
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