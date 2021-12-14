Коэффициенты на матч Штутгарт — Бавария
«Штутгарт»
Подопечные Пеллегрино Матараццо не проигрывают уже 3 тура (2 победы, 1 ничья), но удачные выступления конкурентов не позволяют команде оторваться от зоны вылета.
В конце ноября швабы уступили «Боруссии» (1:2) в Дортмунде и на своем поле победили «Майнц» — 2:1.
Декабрь «Штутгарт» начал с домашней ничьей с «Гертой» (2:2), хотя вел 2:0, а потом на выезде победил «Вольфсбург» (2:0).
После 15 туров «Штутгарт» с 17 очками на 15-м месте в таблице Бундеслиги. Разница мячей 22-25. Не сыграют вратарь Бредлоу и форварды Санко и Каладжич, под вопросом хавбеки Томо и Сиссе.
«Бавария»
«Бавария» оторвалась от второго места на 6 очков и, практически, обеспечила себе звание «осенних» чемпионов.
В конце ноября мюнхенцы дома одолели «Арминию» (1:0), а декабрь начали с выездной победы над дортмундской «Боруссией» (3:2).
Затем в Лиге чемпионов подопечные Юлиана Нагельсманна дома разгромили «Барселону» (3:0), а в последнем матче на своем поле взяли верх над «Майнцем» (2:1).
Календарь и таблица Бундеслиги
«Бавария» лидирует с 37 очками и разницей мячей 47-16. Левандовский забил 16 голов в Бундеслиге. Не сыграют Горецка, Киммих, Шупо-Мотинг, Станишич и Забитцер.
Прогноз и ставка
На победу «Штутгарта» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 9.20, на ничью в основное время — 6.55, а на победу «Баварии» — 1.28.
В прошлом сезоне «Бавария» победила «Штутгарт» со счетом 3:1 на выезде и 4:0 дома. Швабы не выигрывали у мюнхенцев с 2018 года, проиграв 4 последние встречи из 5
В 7 гостевых встречах этого сезона мюнхенцы одержали 5 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение. Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок