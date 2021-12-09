В четверг, 9 декабря, в 6-м туре группового этапа Лиги конференций греческий ПАОК в Салониках на своем стадионе «Тумба» сыграет против гибралтарского «Линкольн Ред Импс». Поединок стартует в 23:00 по мск. ПАОК — «Линкольн Ред Импс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

ПАОК

ПАОК в Лиге конференций стартовал с квалификационного этапа, где смог сломить сопротивление ирландского «Богемианса» и хорватской «Риеки».

В первом туре групповой стадии греческий клуб обыграл в гостях как гибралтарский коллектив 2:0, потом расписал домашнюю мировую со «Слованом» 1:1, после чего обменялся гостевыми викториями с датским «Копенгагеном» по 2:1.

В прошлом же игровом дне клуб из Салоник не смог на выезде справиться со словенским коллективом, сыграв со счетом 0:0.

Все прогнозы на Лигу конференций

На первую строку ПАОК уже не претендует, а вот со «Слованом» заочно поспорит за вторую позицию. У команд по восемь баллов, но у разница мячей лучше у словаков, +3 против +2 греческих.

«Линкольн Ред Импс»

«Линкольн Ред Импс», как чемпион Гибралтара, стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался и через Лигу Европы попал в данный еврокубок.

Правда, выступление на групповом этапе Лиги конференций совсем не удались «красных чертям». За пять проведенных встреч они не набрали ни одного очка и уже не имеют шансов подняться с последнего места.

Начали гибралтарцы с домашнего фиаско от греческого ПАОКа со счетом 0:2, после чего по два раза были биты «Слованом» (1:4 и 0:2) и «Копенгагеном» (0:4 и 1:3).

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 1.02.

На викторию «Линкольна» дают — 59.00, ничья оценена — в 17.00.

ПАОКу нужно победить с как можно большей разницей для обеспечения второй строки, ведь у его конкурента хоть и немного лучше дополнительные показатели, но словакам играть-то в Дании.