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    Греки уничтожат бедных гибралтарцев

    ПАОК — «Линкольн Ред Импс». Прогноз, ставка (к. 2.20) на футбол, Лиги конференций, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на ПАОК — «Линкольн Ред Импс»
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    Андрия Живкович
    В четверг, 9 декабря, в 6-м туре группового этапа Лиги конференций греческий ПАОК в Салониках на своем стадионе «Тумба» сыграет против гибралтарского «Линкольн Ред Импс». Поединок стартует в 23:00 по мск. ПАОК — «Линкольн Ред Импс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига конференций. Группа F 09 Декабря 2021 года
    ПАОК
  • Салоники
    •  ПАОК 23:00 Линкольн Линкольн
  • Лига конференций. Группа F
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    Коэффициенты на матч ПАОК — Линкольн

  • 1
  • 1.05
  • X
  • 13.00
  • 2
  • 56.00
  • Ставка!
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    ПАОК

    ПАОК в Лиге конференций стартовал с квалификационного этапа, где смог сломить сопротивление ирландского «Богемианса» и хорватской «Риеки».

    В первом туре групповой стадии греческий клуб обыграл в гостях как гибралтарский коллектив 2:0, потом расписал домашнюю мировую со «Слованом» 1:1, после чего обменялся гостевыми викториями с датским «Копенгагеном» по 2:1.

    В прошлом же игровом дне клуб из Салоник не смог на выезде справиться со словенским коллективом, сыграв со счетом 0:0.

    Все прогнозы на Лигу конференций

    На первую строку ПАОК уже не претендует, а вот со «Слованом» заочно поспорит за вторую позицию. У команд по восемь баллов, но у разница мячей лучше у словаков, +3 против +2 греческих.

    «Линкольн Ред Импс»

    «Линкольн Ред Импс», как чемпион Гибралтара, стартовал в Лиге чемпионов, но надолго там не задержался и через Лигу Европы попал в данный еврокубок.

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    • Правда, выступление на групповом этапе Лиги конференций совсем не удались «красных чертям». За пять проведенных встреч они не набрали ни одного очка и уже не имеют шансов подняться с последнего места.

    Начали гибралтарцы с домашнего фиаско от греческого ПАОКа со счетом 0:2, после чего по два раза были биты «Слованом» (1:4 и 0:2) и «Копенгагеном» (0:4 и 1:3).

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу ПАОКа предлагают — 1.02.

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    На викторию «Линкольна» дают — 59.00, ничья оценена — в 17.00.

    ПАОКу нужно победить с как можно большей разницей для обеспечения второй строки, ведь у его конкурента хоть и немного лучше дополнительные показатели, но словакам играть-то в Дании.

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    ПАОК — «Линкольн Ред Импс»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Греки уничтожат бедных гибралтарцев
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