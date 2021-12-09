«Наполи» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря в Неаполе, начало — в 20:45 мск. «Наполи» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Наполи»

«Наполи» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

Вопреки ожиданиям, групповой этап получился для итальянского клуба не самым простым. В случае потери очков в предстоящей игре команда Лучано Спаллетти, скорее всего, не сможет выйти в плей-офф.

И как ни странно, главной проблемой для «Наполи» стали матчи против «Спартака». Неаполитанцы дважды проиграли московскому клубу — 2:3 дома и 1:2 в гостях.

«Наполи» в шести предыдущих матчах одержал только одну победу и потерпел три поражения. Главная проблема — травмы. Против «Лестера» точно не сыграют Калиду Кулибали и Виктор Осимхен. Кроме того, под вопросом участие Лоренцо Инсинье и Фабиана Руиса.

«Лестер»

«Лестер» тем временем набрал восемь очков и занимает первое место в группе. Но даже ему пока не гарантировано место в плей-офф Лиги Европы.

В пяти матчах группового этапа «Лестер» одержал только две победы. Команда Брендана Роджерса с трудом выиграла в Москве у «Спартака» и разобралась с «Легией» на своем поле.

При этом «Лестер» потерял очки в домашней игре против «Спартака» (1:1) и уступил «Легии» (0:1) в гостевой встрече.

Все прогнозы на Лигу Европы

В АПЛ у «Лестера» тоже все далеко не так, как хотелось бы. В шести предыдущих турах «лисы» одержали только одну победу.

«Лестер» последний раз не пропускал ни одного мяча в конце сентября, когда выиграл у «Милуолла» в Кубке английской лиги.

Прогноз и ставка

На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Лестера» — за 3.45.

Перед началом группового этапа не было никаких сомнений, что «Лестер» и «Наполи» легко выйдут в плей-офф. Но в итоге одна из этих команд на этой неделе, скорее всего, завершит выступление в Лиге Европы.

Но кто именно — здесь нереально даже предположить.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.00. Это оптимальный вариант с учетом всех проблем, с которыми в последнее время столкнулся и «Наполи», и «Лестер».