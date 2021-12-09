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    Сможет ли «Наполи» выиграть у «Лестера»?

    «Наполи» — «Лестер». Прогноз (к. 2.00) и ставки на футбол, Лига Европы, 9 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Лестер»
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    «Наполи» в шести предыдущих матчах одержал только одну победу
    «Наполи» сыграет на своем поле против «Лестера» в рамках шестого тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 9 декабря в Неаполе, начало — в 20:45 мск. «Наполи» — «Лестер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 09 Декабря 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 20:45 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч Наполи — Лестер

  • 1
  • 2.12
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.20
  • Ставка!
    •

    «Наполи»

    «Наполи» занимает третье место в группе после пяти сыгранных матчей, в которых набрал семь очков.

    Вопреки ожиданиям, групповой этап получился для итальянского клуба не самым простым. В случае потери очков в предстоящей игре команда Лучано Спаллетти, скорее всего, не сможет выйти в плей-офф.

    И как ни странно, главной проблемой для «Наполи» стали матчи против «Спартака». Неаполитанцы дважды проиграли московскому клубу — 2:3 дома и 1:2 в гостях.

    «Наполи» в шести предыдущих матчах одержал только одну победу и потерпел три поражения. Главная проблема — травмы. Против «Лестера» точно не сыграют Калиду Кулибали и Виктор Осимхен. Кроме того, под вопросом участие Лоренцо Инсинье и Фабиана Руиса.

    «Лестер»

    «Лестер» тем временем набрал восемь очков и занимает первое место в группе. Но даже ему пока не гарантировано место в плей-офф Лиги Европы.

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    • В пяти матчах группового этапа «Лестер» одержал только две победы. Команда Брендана Роджерса с трудом выиграла в Москве у «Спартака» и разобралась с «Легией» на своем поле.

    При этом «Лестер» потерял очки в домашней игре против «Спартака» (1:1) и уступил «Легии» (0:1) в гостевой встрече.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В АПЛ у «Лестера» тоже все далеко не так, как хотелось бы. В шести предыдущих турах «лисы» одержали только одну победу.

    «Лестер» последний раз не пропускал ни одного мяча в конце сентября, когда выиграл у «Милуолла» в Кубке английской лиги.

    Прогноз и ставка

    На «Наполи» в этом матче можно поставить за 2.18, ничью букмекеры предлагают за 3.95, а победу «Лестера» — за 3.45.

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    Перед началом группового этапа не было никаких сомнений, что «Лестер» и «Наполи» легко выйдут в плей-офф. Но в итоге одна из этих команд на этой неделе, скорее всего, завершит выступление в Лиге Европы.

    Но кто именно — здесь нереально даже предположить.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.00. Это оптимальный вариант с учетом всех проблем, с которыми в последнее время столкнулся и «Наполи», и «Лестер».

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    «Наполи» — «Лестер»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 09.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Наполи» выиграть у «Лестера»?
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