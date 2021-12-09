«Копенгаген» сыграет на своем поле против «Слована» в групповом этапе Лиги Конференций УЕФА. Матч пройдет 9 декабря в Копенгагене, начало — 23:00 (мск). «Копенгаген» — «Слован»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Копенгаген»

«Копенгаген», как вторая команда Дании прошлого сезона, свой еврокубковый сразу же начал с Лиги конференций, где до группового этапа прошел три раунда отбора.

В первом туре основной стадии третьего по значимости евротурнира «львы» переиграли в гостях грядущего соперника (3:1), в следующей игре они с таким же результатом одолели дома «Линкольн Ред Импс».

После этого «Коппенгаген» обменялся гостевыми победами с греческим ПАОКом (оба со счетом 2:1). В пятом туре коллектив разгромил в гостях «Линкольн Ред Импс» (4:0).

Все прогнозы на Лигу конференций

С 12 зачетными пунктами датский коллектив расположился на первой позиции в своем квартете и уже оформил выход в 1/8 финала.

«Слован»

«Слован» находится на втором месте в группе после пяти туров. На данный момент в активе словацкого клуба восемь очков.

«Слован» не смог набрать очки только в первом туре, когда проиграл на своем поле грядущему сопернику.

После этого была гостевая ничья с ПАОКом и две победы над «Линкольном». В пятом туре коллектив разошелся миром с тем же ПАОКом.

Беспроигрышная серия «Слована» с учетом всех турниров составляет уже 15 матчей. Не удивительно, что он уверенно лидирует в словацкой лиге с отрывом в восемь очков.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,73.

Успех гостей оценивается в 4,20, тогда как ничья — в 3,60.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,05.