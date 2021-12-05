«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 15:00 мск. «Сент-Этьен» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» в текущем сезоне бьется за выживание. «Зелено-белые» только постепенно пытаются выбраться из опасной зоны.

В минувшем туре «Сент-Этьен» не сумел добыть хотя бы балла. Выездной поединок с «Брестом» завершился минимальной коллизией.

«Сент-Этьен» идет последнем 20 месте. При этом отставание от спасительного 17 места составляет всего два очка.

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Против «Ренна» «Сент-Этьен» в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «зелено-белые» дважды выиграли, трижды уступив.

«Ренн»

Бретонцы имеют неплохой потенциал, но пока не могут его полноценно реализовать. Нынешнее 3 место можно считать приемлемым результатом для команды, но его еще нужно удержать.

«Ренн» довольно монолитен в обороне, пропустив только 14 мячей. При этом команде иногда банально недостает стабильности.

К слову, в минувшем туре «Ренн» обиднейшим образом уступил «Лиллю» (1:2). Причем арбитр удалил наставника бретонцев Бруно Генезио.

А ведь ноябрь для «Ренна» начинался крайне многообещающе. Три победы подряд это только подтверждают, но последнее поражение откровенно огорчило.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.86, на ничью за 3.94, а на «Сент-Этьен» — за 4.24.

«Сент-Этьен» в последнее время несколько улучшил собственные результаты .

Гости смотрятся неплохо, но команде Генезио не хватает стабильности.

Хозяева максимально мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Сент-Этьена» или ничья с коэффициентом 2.02.