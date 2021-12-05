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    «Сент-Этьен» даст бой бретонцам?

    «Сент-Этьен» — «Ренн». Прогноз, ставка (к. 2.02) на футбол, Лига 1, 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Ренн»
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    Махди Камара
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Ренном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 15:00 мск. «Сент-Этьен» — «Ренн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 05 Декабря 2021 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 15:00 Ренн Ренн
  • Ренн
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    Коэффициенты на матч Сент-Этьен — Ренн

  • 1
  • 4.25
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
    •

    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» в текущем сезоне бьется за выживание. «Зелено-белые» только постепенно пытаются выбраться из опасной зоны.

    В минувшем туре «Сент-Этьен» не сумел добыть хотя бы балла. Выездной поединок с «Брестом» завершился минимальной коллизией.

    «Сент-Этьен» идет последнем 20 месте. При этом отставание от спасительного 17 места составляет всего два очка.

    Все прогнозы на Лигу 1

    Против «Ренна» «Сент-Этьен» в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «зелено-белые» дважды выиграли, трижды уступив.

    «Ренн»

    Бретонцы имеют неплохой потенциал, но пока не могут его полноценно реализовать. Нынешнее 3 место можно считать приемлемым результатом для команды, но его еще нужно удержать.

    «Ренн» довольно монолитен в обороне, пропустив только 14 мячей. При этом команде иногда банально недостает стабильности.

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    • К слову, в минувшем туре «Ренн» обиднейшим образом уступил «Лиллю» (1:2). Причем арбитр удалил наставника бретонцев Бруно Генезио.

    А ведь ноябрь для «Ренна» начинался крайне многообещающе. Три победы подряд это только подтверждают, но последнее поражение откровенно огорчило.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.86, на ничью за 3.94, а на «Сент-Этьен» — за 4.24.

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    «Сент-Этьен» в последнее время несколько улучшил собственные результаты.

    Гости смотрятся неплохо, но команде Генезио не хватает стабильности.

    Хозяева максимально мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Сент-Этьена» или ничья с коэффициентом 2.02.

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    «Сент-Этьен» — «Ренн»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сент-Этьен» даст бой бретонцам?
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