Коэффициенты на матч Сент-Этьен — Ренн
«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» в текущем сезоне бьется за выживание. «Зелено-белые» только постепенно пытаются выбраться из опасной зоны.
В минувшем туре «Сент-Этьен» не сумел добыть хотя бы балла. Выездной поединок с «Брестом» завершился минимальной коллизией.
«Сент-Этьен» идет последнем 20 месте. При этом отставание от спасительного 17 места составляет всего два очка.
Против «Ренна» «Сент-Этьен» в последние годы играет с переменным успехом. Из пяти последних очных поединков «зелено-белые» дважды выиграли, трижды уступив.
«Ренн»
Бретонцы имеют неплохой потенциал, но пока не могут его полноценно реализовать. Нынешнее 3 место можно считать приемлемым результатом для команды, но его еще нужно удержать.
«Ренн» довольно монолитен в обороне, пропустив только 14 мячей. При этом команде иногда банально недостает стабильности.
К слову, в минувшем туре «Ренн» обиднейшим образом уступил «Лиллю» (1:2). Причем арбитр удалил наставника бретонцев Бруно Генезио.
А ведь ноябрь для «Ренна» начинался крайне многообещающе. Три победы подряд это только подтверждают, но последнее поражение откровенно огорчило.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ренн» за 1.86, на ничью за 3.94, а на «Сент-Этьен» — за 4.24.
«Сент-Этьен» в последнее время
Гости смотрятся неплохо, но команде Генезио не хватает стабильности.
Хозяева максимально мотивированы выбраться из опасной зоны. Наши прогноз и ставка — Победа «Сент-Этьена» или ничья с коэффициентом 2.02.