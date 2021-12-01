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    «Вулверхэмптон» снова не сможет выиграть у «Бернли»?

    «Вулверхэмптон» — «Бернли». Прогноз (к. 2.01) и ставки на чемпионат Англии 1 декабря 2021 года

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    Победная серия «Вулверхэмптона» на своем поле в рамках АПЛ составляет три матча
    «Вулверхэмптон» сыграет на своем поле против «Бернли» в рамках 14-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 декабря, начало — в 22:30 мск. «Вулверхэмптон» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ после 13-ти сыгранных матчей. Сейчас в активе «волков» 20 очков.

    «Вулверхэмптон» очень тяжело входил в сезон (четыре поражения в первых пяти турах), в какой-то момент даже появились мысли, что клубу вскоре придется искать нового тренера. Но Бруну Лаже все-таки справился, команда смогла выбраться из непростой ситуации.

    В восьми предыдущих турах «Вулверхэмптон» одержал пять побед и потерпел только одно поражение.

    В конце ноября «Вулверхэмптон» набрал три очка в матче с «Вест Хэмом», а потом сыграл вничью с «Норвичем», который заметно преобразился после смены главного тренера.

    Победная серия «Вулверхэмптона» на своем поле в рамках АПЛ составляет три матча.

    «Бернли»

    «Бернли» тем временем находится на 18-й строчке. В 12-ти матчах команда Шона Дайча набрала девять очков.

    «Бернли» уже по традиции слабо проводить первую половину сезона. Поэтому в клубе нет никакой паники.

    Тем более недавние матчи показали, что «Бернли» начинает просыпаться. В трех предыдущих матчах команда набрала пять очков. После победы над «Брентфордом» были ничьи с «Челси» и «Кристал Пэлас».

    Все прогнозы на АПЛ

    В минувшее воскресенье «Бернли» должен был встретиться на своем поле с «Тоттенхэмом», но матч пришлось перенести из-за снегопада.

    Прогноз и ставка

    На «Вулверхэмптон» в этом матче можно поставить за 1.94, ничью букмекеры предлагают за 3.58, а победу «Бернли» — за 4.33.

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    У «Вулверхэмптона» очень непростая история противостояния с «Бернли». В пяти предыдущих матчах «Вулверхэмптон» потерпел три поражения и ни разу не выиграл.

    В прошлом сезоне «Бернли» выиграл на поле «Вулверхэмптона» со счетом 4:0.

    И как показал матч с «Челси», «Бернли» снова в порядке, ставить против этой команды сейчас опасно.

    Ставка — обе команды забьют за 2.01.

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    «Вулверхэмптон» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.01), статистика, коэффициенты матча 01.12.2021. Прогнозы на футбол. «Вулверхэмптон» снова не сможет выиграть у «Бернли»?
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